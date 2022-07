Laudo pede interdição de pontes em Guanhães

Ponte interditada para veículos pesados (foto: Prefeitura Municipal de Guanhães) Laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com a Defesa Civil de Guanhães, no Vale do Rio Doce, alerta para emergência da interdição das pontes da Avenida Milton Campos (BR-120) e Rua Paulino Coelho, impedindo o trânsito de veículos pesados. As pontes são os principais acessos ao município.

A secretaria municipal de transportes e trânsito de Guanhães informou que serão necessárias as construções de duas novas pontes, já que a situação das atuais é crítica, aponta o laudo. Para os veículos pesados, foram indicadas rotas alternativas.

Para motoristas que saíram de Belo Horizonte com sentido a São João Evangelista e demais regiões, a indicação é seguir a BR-259, no sentido Virginópolis, até o trevo do distrito de Correntinho por 22km. Depois, seguir na BR-120 mais 22,4Km.

Para quem tem costume de acessar a ponte Paulino Coelho, vindo da capital mineira para a cidade de Sabinópolis, o certo é seguir na BR-040 em direção aos municípios de Curvelo, Gouveia, Datas e Serro. Ou pela cidade de Nossa Senhora do Porto, Dom Joaquim, Conceição do Mato Dentro (estrada sem asfalto) e só então na cidade do Serro.

Partindo de Guanhães, sentido Sabinópolis, o condutor deve ir em direção à cidade de Virginópolis por 22Km até o trevo de Correntinho. A viagem continua por mais 22,4 km até a BR-120. Então, à esquerda, percorrer por aproximadamente 10km, e à direita seguir por estrada de terra por 40 km.

As rotas liberadas para entrar no município de Guanhães são direcionadas para veículos leves, ônibus coletivos, interestaduais e caminhões transportando produtos essenciais, como alimentos, medicamentos, botijão de gás entre outros.

Saindo de Guanhães (Centro) no sentido Sabinópolis, orientação é fazer rotatória à esquerda na Rua Capitão Bernardo, depois entrar à direita na Rua Pio Ferreira e seguir até a BR-259.

Ainda na Região Central do município de Guanhães, para automóveis que necessitam ir para São João Evangelista e as cidades do entorno, os motoristas devem pegar a Avenida Antônio Rosa Lima e, ao final, entrar à esquerda sentido São João Evangelista.