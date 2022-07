Museu de Arte da Pampulha tem atividades

Mesmo com o edifício-sede temporariamente fechado, por causa de processos de restauração, o Museu de Arte da Pampulha criou atividades para o período de férias escolares. Destinada às crianças com até 13 anos, a programação gratuita conta com brincadeiras, jogos, explorações e reinvenções dos jardins frontais do museu, onde as ações ocorrem.





O Museu de Arte da Pampulha programou atividades que proporcionam um processo de aprendizagem lúdica, que estimula as crianças a perceberem o entorno, se relacionar com a paisagem da Pampulha e aprenderem sobre o patrimônio e pertencimento da cidade. As ações começaram ontem e prosseguem hoje e amanhã, das 14h às 16h.





Segundo Janaína, desde abril, o educativo têm programado visitas gratuitas, durante dois sábados do mês, nos jardins do Museu de Arte da Pampulha. “Muitas dúvidas e questões surgem durante a exploração daquele jardim, por meio dos diálogos com o público, além das pesquisas já feitas pelo educativo. Então, essa iniciativa da programação de férias, foi muito inspirada pela provocação e interesse dos visitantes. O nosso intuito é tornar essa atividade regular”, afirmou.





Além de caça ao tesouro, brincadeiras e desenhos, pais e crianças poderão conhecer um pouco mais das obras do jardim, como “A Porta”, de Amílcar de Castro e “Sono”, de Solange Pessoa”, além das espécies botânicas que fazem parte do espaço.





Para participar das ações, é necessário que a criança esteja acompanhada por um responsável. “O nosso objetivo é tornar o ambiente acolhedor, que seja favorável à experiência do público a luz dos seus campos de interesses. As pessoas vão fotografar, reconhecem a paisagem nos cartões postais da cidade, e, numa certa medida, eles também se relacionam com o museu e com a paisagem. Por isso, as atividades também buscam integrar os pais”, explicou janaína.





Diversão e conhecimento O professor universitário Guilherme Bueno, 46, levou a filha Flora,7, para participar da programação de férias do Museu de Arte da Pampulha. “Ela gostou bastante. As atividades conciliam momentos recreativos e criativos. A criança tem a oportunidade de fazer um passeio ao ar livre e de se divertir desenhando, pintando e descobrindo as plantas que fazem parte do jardim e dos arredores do museu”, contou.





Além disso, ele ressalta que é uma forma de conhecer o patrimônio de Belo Horizonte. “Nós gostamos dessa junção entre cultura e diversão. Por fim, acaba sendo também uma oportunidade de conhecermos o rico patrimônio da cidade. Então, todo mundo aproveita um pouco de diferentes modos”, explicou.





A professora Ane Caroline Rocha,42, também aproveitou as férias escolares da filha Ana Beatriz, 10, para conhecer um pouco melhor a cidade. “Ela gostou muito das propostas que eles fizeram nas atividades. Ela fez vários desenhos com tinta, lápis e giz de cera. Também pôde explorar o jardim, as obras de artes, principalmente a estátua de bronze do José Pedrosa, olhar as plantas e as árvores”, afirmou. Para participar os interessados devem se inscrever previamente no e-mail map.educativo@pbh.gov.br.