Prevenção e tratamento do AVC são temas de fórum em Montes Claros

Unidade de AVC da Santa Casa de Montes Claros (foto: Santa Casa/divullgação) O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortes, incapacitações e internações hospitalares em todo o mundo. A prevenção e o atendimento às vítimas da doença dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) serão discutidos em evento nesta sexta-feira (22/7) e sábado (23/7), em Montes Claros, no Norte de Minas.

Será aberto na noite desta sexta-feira o "I Fórum AVC", que acontecerá no auditório da Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams). O encontro tem como tema central “Políticas públicas para assistência Integral aos pacientes com AVC”.

Acidente vascular cerebral ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea.

Entre janeiro e abril de 2022, os AVCs e infartos foram as principais causas de mortes no Brasil. De acordo com dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, no período ocorreram no país 32.127 mortes por AVC e 32.093 por infartos.

O “I Fórum AVC" é organizado pela Unidade de AVC Santa Teresa de Calcutá, da Santa Casa de Montes Claros, maior hospital conveniado ao SUS no Norte de Minas. A A iniciativa também faz parte do projeto Cérebro Ativo - Coração Alerta do Rotary Club Montes Claros Teresa de Calcutá. Conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Macro Norte e da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A unidade de AVC da Santa Casa de Montes Claros foi inaugurada em julho de 2017, com atendimento 100% pelo SUS, sendo viabilizada a partir de parceria entre o hospital e o Rotary Clube Internacional (Distrito 4760). Conforme a Santa Casa, desde que o serviço pioneiro foi criado, realizou 7 mil procedimentos e tratamentos.

Na noite desta sexta-feira, além das “Politicas públicas para assistência integral aos pacientes com AVC", serão discutidas no fórum as "políticas públicas e gestão de qualidade no atendimento do paciente com AVC”. Também haverá apresentação do Projeto Cérebro Ativo – Coração Alerta”, pelo médico neurologista Marcílio Monteiro Catarino.

Neste sábado, será realizado o módulo II do evento, que terá como tema central “atendimento pré-hospitalar AVC". Também serão promovidos debates sobre “AVC hiperagudo - atendimento hospitalar” e “Prevenção secundária e reabilitação “.

Capacitação

O Samu Macro Norte já capacitou mais de 12 mil profissionais do Norte de Minas para o atendimento às vítimas do AVC, segundo a Santa Casa. O hospital chama atenção para a importância do atendimento imediato às pessoas acometidas pela doença.

O ideal é que os pacientes recebam o atendimento especializado até quatro horas após sofrerem o acidente vascular cerebral.

Para impedir que os pacientes fiquem com sequelas, é aplicado o medicamento trombolístico, que ajuda também a evitar a necessidade de procedimentos cirúrgicos.