Jovem de 13 anos esfaqueia colega de 15 por roupas emprestadas

PM fez buscas, mas jovens não foram encontradas (foto: Divulgação/PMMG) Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada por uma colega de apenas 13 anos, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, nessa terça-feira (19/7). O motivo do ataque foi o atraso na devolução de roupas emprestadas. A menor infratora agiu com ajuda de uma amiga e ambas são procuradas.



Não se sabe se houve algum tipo de ameaça ou desavença anteriormente. O fato é que as cobranças fizeram com que a adolescente se enfurecesse.



Ela, então, chamou outra colega, também de 13 anos, e as jovens foram até a casa da vítima. Lá, ela foi atacada com três facadas nas costas e também teve ferimentos superficiais pelo corpo. As autoras fugiram em seguida.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional Antônio Dias. Os exames mostraram que as lesões eram menos graves do que se poderia imaginar, pois nenhum órgão foir atingido.



De acordo com a PM, com a identificação das duas meninas feita pela adolesente mais velha, as infratoras foram procuradas em diligências dos militares, mas até a tarde desta quarta-feira (20/7) não tinha sido encontradas.