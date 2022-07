Polícia Civil apura caso de espermatozoides em urina de idosa acamada

Idosa está acamada em quarto do Hospital Mário Palmério Universitário (MPHU), em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: MPHU/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se manifestou sobre o caso de exame suspeito que foi realizado, recentemente e primeiro, em laboratório do Hospital Mário Palmério Universitário (MPHU), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde o mesmo teria localizado espermatozoides em urina de uma idosa de 73 anos, que está acamada. Segundo a PCMG, “os trabalhos investigativos tramitam, sob sigilo e, até o momento, não houve prisão”.

LEIA MAIS 14:09 - 18/07/2022 Laboratório encontra espermatozoides em urina de idosa acamada De acordo com informações da assessoria de imprensa do MPHU, repassadas à reportagem na manhã desta terça-feira (19/7), ainda não há atualização ou o resultado final do exame suspeito, que após ser realizado em um segundo laboratório de Uberaba, localizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), foi enviado para uma nova análise em laboratório de Belo Horizonte, que não teve o nome divulgado.

Nesse momento o que é possível afirmar, conforme o hospital, é que foi detectada uma alteração fora dos padrões no exame da paciente e que a Instituição tomou todas as providências formais e oficiais para a devida investigação do caso.



“Foi instaurada sindicância administrativa para conversar com equipes que prestaram atendimento à paciente, bem como acompanhantes e, assim, buscar entender todo o ocorrido.



Até os devidos resultados, não é possível adjetivar qualquer suspeita. O MPHU cumpriu todo o protocolo e segue firme trabalhando em conjunto com as autoridades”, disse comunicado, divulgado ontem (18/7) pelo MPHU.