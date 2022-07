Contagem começa campanha contra o cerol, linha que mata motociclistas

Os ciclistas e motociclistas de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberão, a partir de hoje (segunda-feira 18) antenas de proteção às linhas de cerol e chilena. São ações que fazem parte da campanha Motociclista Antenado 2022 e têm como objetivo incentivar medidas de proteção que podem salvar vidas de motociclistas e ciclistas.





A expectativa é de que aproximadamente 100 motociclistas e ciclistas passem diariamente pelas ações em cada regional. O uso de antena corta-pipa é obrigatório para motociclistas, de acordo com o Artigo 139 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ela protege a região do tórax e do pescoço - onde fica localizada a aorta, principal veia do corpo humano. A não utilização desse equipamento pode colocar em risco a vida de quem pilota, pois o deixa vulnerável a ser atingido pelas linhas cortantes. De acordo com o Hospital João XXIII, em 2021 foram atendidos 26 casos graves de cortes causados por cerol ou linhas similares.

Os perigos do cerol e linhas cortantes

De acordo com o site Cerol Não, o cerol é uma mistura criminosa de cola de madeira com vidro moído que é passado nas linhas das pipas com a intenção de cortar a linha das pipas de outros empinadores. Outra variação perigosa é o uso de pó de ferro, que tem o agravante, pois pode conduzir eletricidade caso a linha toque nos fios de alta tensão, gerando choques elétricos.





A mistura feita de cola e vidro moído possui uma grande capacidade de corte que pode provocar ferimentos profundos que são potencialmente mortais se atingirem a região do pescoço ou que podem deixar sequelas em suas vítimas.





De acordo com a Lei estadual 23.515, quem for flagrado vendendo linhas cortantes pode ser multado no valor de aproximadamente R$ 4.770,30 e, em casos de reincidência, o valor pode chegar a pouco mais de R$ 238 mil. Caso o uso da linha cause dano a alguma pessoa ou a patrimônio público, a multa é aplicada no limite máximo (R$ 238 mil) e não exime o infrator das responsabilidades civil e penal cabíveis. Caso um menor de idade seja apreendido com o uso de cerol ou linhas similares, os pais ou responsáveis são notificados da autuação e o caso é comunicado ao Conselho Tutelar.



Confira as datas e locais em que as ações serão realizadas:

• 18 de julho: Av. João GOmes Cardoso, sentido bairro Cabral, próximo à Praça do Divino Jd. Laguna





• 19 de julho: Av. Retiro dos Imigrantes com Av. dos Retirantes





• 20 de julho: Av. Francisco Firmo de Matos





• 21 de julho: Av. João César de Oliveira, 5555





• 22 de julho: Av. Geraldo Rocha, 900





• 25 de julho: Av. Babita Camargos, 502





• 26 de julho: R. Durval Alves de Faria (próximo ao número 2.500)





• 27 de julho: R. do Registro (em frente ao Praia Club)





• 28 de julho: Av. Alvarenga Peixoto (próximo ao número 50)