Vacinação contra a gripe está estagnada e longe da meta em BH

Centros de saúde aplicam as vacinas ao público geral, mas movimento é pequeno (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A vacinação contra a gripe em Belo Horizonte segue avançando a passos curtos e lentos. Aberta à população em geral desde o fim de junho, a campanha mal ultrapassou metade do público-alvo e segue distante da meta de imunizar 90% dos moradores da cidade.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 53,4% dos belo-horizontinos já se protegeram contra a gripe neste ano. A iniciativa foi aberta para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade em 27 de junho, mas tem avançado de forma tímida, mesmo durante a temporada de maior incidência de doenças respiratórias.



Nos últimos 15 dias de vacinação, o número de aplicações foi muito baixo. Em 29 de junho, a cobertura estava em 52,5% dos moradores - ou seja, o avanço foi inferior a um ponto percentual.



“Tendo vacina, é um absurdo não usá-la. É simplesmente inconcebível as pessoas negligenciarem se proteger de uma doença que existe uma forma de imunização. A gente vive uma alta de casos de doenças respiratórias de uma forma geral, além da COVID, e são problemas que se somam”.



Gripe e COVID-19



Starling também comentou a possibilidade de a população ir ao ponto de vacinação e se imunizar, de uma só vez, contra a COVID e a gripe, mantendo a proteção em dia. Ele ressalta que a aplicação dupla não apresenta riscos à saúde.





“É absolutamente seguro. São vacinas diferentes, nosso sistema imunológico é competente o suficiente para processar essas informações todas. Tem que tomar e tomar juntos para se proteger contra o que mais nos ameaça”, aponta.









As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da capital enquanto houver estoque e as informações sobre locais e horários de aplicação O Ministério da Saúde determina a marca de 90% da população protegida contra a gripe como o cenário ideal. A Prefeitura de Belo Horizonte adota a orientação, mas informa que não trabalha com metas divididas por períodos de tempo.As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da capital enquanto houver estoque e as informações sobre locais e horários de aplicação ficam disponíveis no portal da PBH





Duas fases pela metade



Antes de abrir para o público geral, a campanha contra a gripe teve uma primeira fase imunizando apenas idosos de 60 anos e mais; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas e professores.