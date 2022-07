Laurentino Gomes vai a Ouro Preto lançar 'Escravidão III'

Autor de "Escravidão: Da Independência à Lei Áurea" (Globo Livros), Laurentino Gomes escolheu Ouro Preto, na Região Central de Minas, para iniciar a turnê de lançamento do desfecho da trilogia no estado.

O novo volume é fruto de uma extensa pesquisa bibliográfica e in loco. O autor viajou por 12 países

Gomes dará uma palestra de 60 minutos, com direito a noite de autógrafos e a presença de personalidades que lutam pela visibilidade das populações negra e indígena, neste sábado (16/7), a partir das 19h, na Casa de Cultura Negra.



“Essa junção dos coletivos negros com a diretoria da igualdade racial para a vinda do autor mostra mais uma conquista. É necessário voltar ao passado para ressignificar o presente, e o melhor caminho é o conhecimento”, ressalta o diretor de Promoção da Igualdade Racial da Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, Kedison Guimarães



Encontro com o passado



A historiadora Sidinéia Santos conta que a vinda de Laurentino Gomes coincide exatamente com a data em que se rememora 302 anos do incêndio do Arraial do Ouro Podre (conhecido como Morro da Queimada), coordenado pelo Conde de Assumar na noite de 16 de julho de 1720.



“O incêndio chegou a matar mais de 2 mil moradores, a maioria pessoas escravizadas, e foi uma resposta da coroa portuguesa como forma de intimidar os primeiros movimentos de liberdade do Brasil Colônia”, relata.



A historiadora e pesquisadora lembra que Laurentino Gomes esteve em Ouro Preto para o lançamento do primeiro volume da trilogia "Escravidão" e em outubro de 2019 quando estava trabalhando a pesquisa do terceiro volume.



Ao articular a vinda do autor para Ouro Preto, Sidinéia ressalta que a população negra contribuiu para o período histórico retratado no livro e, por isso, a presença do autor valoriza a ancestralidade ouro–pretana que atualmente tem mais de 70% das pessoas autodeclaradas como "não branca".



“Fica mais fácil, ao ler a trilogia 'Escravidão', saber informações importantes sobre nossos antepassados e o outro lado do Atlântico que nos foi negado a conhecer”, comenta.



Lançamento do livro em Ouro Preto está marcado para sábado (16/7), a partir das 19h, na Casa da Cultura Negra (foto: Reprodução/Facebook)



Turnê



Durante dois meses, Laurentino Gomes percorrerá nove estados para o lançamento do livro. Ele estará em Belo Horizonte em 18 de julho, autografando “Escravidão III” na livraria Leitura do Pátio Savassi



Em Ouro Preto, os três volumes estarão disponíveis à venda em uma parceria com a livraria São José. A ida do autor faz parte da programação do Festival de Inverno de Ouro Preto, que tem como tema "Encontros".