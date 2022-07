Pistas fechadas há meses exigem atenção redobrada

Trecho de interdição parcial na BR-381, onde obras continuam para tampar cratera que se abriu no período chuvoso (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Além dos riscos associados ao comportamento de motoristas e a estradas não duplicadas, rodovias que cortam Minas Gerais colecionam interdições devido a buracos e deslizamentos, ainda sob o impacto das fortes chuvas que atingiram o estado no início do ano. Por isso, quem planeja viajar neste mês precisa de atenção redobrada também para as condições estruturais das pistas. Ao todo, Minas Gerais tem oito pontos de interdição parcial e dois de bloqueio total nas BRs, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizado ao Estado de Minas.





Nas interdições parciais, é possível que o motorista consiga trafegar pela região. Já na total, é preciso fazer um desvio, como é o caso de dois trechos da BR-262, uma das principais rotas para chegar ao Vale do Aço e ao Espírito Santo. Nas proximidades de Abre Campo, na Zona da Mata de Minas Gerais, o Km 96 segue interditado desde janeiro, em ambos os sentidos. O bloqueio traz transtornos aos motoristas que, por exemplo, fazem o trecho entre as capitais mineira e capixaba.





O tráfego na região deve ser feito pela MG-329, passando por Caratinga, Raul Soares e Rio Casca. Outros dois desvios, feitos por estradas vicinais na zona rural de Abre Campo, também podem ser usados. O trajeto, porém, recebe bastantes críticas dos motoristas, que consideram as vias muito precárias.





Também na BR-262, a queda de um barranco na altura do Km 149, em Rio Casca, interditou totalmente a pista. O deslizamento ocorreu no início de maio, mas a PRF informa que não há previsão para liberação das pistas. A rodovia tem ainda uma interdição parcial na altura do Km 387, em Florestal, na Grande BH, no sentido Belo Horizonte. O problema segue sem solução há quatro meses. Com isso, o trecho que já é duplicado está interditado e o tráfego está em mão dupla na antiga pista.



Corrida de obstáculos

A BR-381 a partir da capital mineira em direção a Governador Valadares é uma sequência de obstáculos para os motoristas, com cinco pontos de interdição. No Km 299, em Antônio Dias, na Região Central, a pista sentido Ipatinga está parcialmente interditada desde março. Isso porque o asfalto da via estufou e o trânsito é feito em apenas uma faixa. O problema traz transtornos para motoristas desde 16 de fevereiro. Na época, a PRF identificou o surgimento de trincas no topo de um talude às margens da rodovia.





O colapso no trecho é semelhante ao que ocorreu no Km 321, em Nova Era, que também permanece com o trânsito parcialmente interditado. O tráfego é desviado para uma estrada de terra em ambos os sentidos. O cenário traz um alerta para a situação das estradas na região, já que a BR-381 é a principal ligação entre o Vale do Aço e Belo Horizonte.





Após quase cinco meses, a rodovia também segue com parte da pista fechada na altura do Km 342, em Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, após afundamento do asfalto. De lá pra cá, não mudou muita coisa e a prefeitura da cidade segue pedindo atenção aos motoristas no local, já que o desvio foi feito em uma curva. O município continua sem uma resposta definitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre soluções para o problema.





O trânsito no Km 404 da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, opera em mão dupla na pista sentido João Monlevade, onde são realizadas obras de reparo. Já em Sabará, na altura do Km 451, obras na rede de água pluvial desviaram o fluxo de trânsito para duas faixas, com passagem de apenas um veículo por vez. Sem previsão para liberação, o estreitamento da pista ainda causa transtorno e deixa o trânsito congestionado para os motoristas.





No trecho mineiro da BR-116, há dois pontos interditados: na altura do Km 164, em Padre Paraíso, no Vale do Jequiti- nhonha, a rodovia teve trânsito parcialmente interrompido por causa de uma erosão no acostamento e em parte da pista. O mesmo problema fecha parte da pista no Km 673, em Miradouro, na Zona da Mata mineira. Segundo os policiais, o trecho está sendo monitorado.





Em todos os casos, é recomendável a atenção dos motoristas, que devem se informar detalhadamente sobre as melhores opções de desvio para cada destino e se preparar para viagens mais demoradas. Confira no quadro os trechos fechados total ou parcialmente na malha rodoviária federal de Minas.