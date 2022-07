Destaque em desastres graves, Minas expõe abismo entre BRs

Flagrante de acidente na BR-381, onde desastres se repetem ao longo dos anos: taxa de severidade chega a 897 nas rodovias federais que cortam o estado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Com a maior malha rodoviária do Brasil, com 16% do total de vias e mais de 270 mil quilômetros de extensão, Minas Gerais é o terceiro estado com maiores taxas de acidentes e de severidade das ocorrências nas estradas federais. Os dados são fruto de um estudo feito nacionalmente pela Fundação Dom Cabral, que levou em consideração dados da Polícia Rodoviária Federal entre 2018 e 2021, além de variantes como números de veículos que circulam na via diariamente, total de mortes e danos materiais provocados pelos acidentes. Em todos os anos analisados, as taxas de acidentes (TAc), indicador que netraliza a influência do volume de tráfego de uma via no total de desastres, foi quase quatro vezes maior nas rodovias federais sob gestão pública do que nas concedidas (confira quadro), situação que se repete na média nacional. Nos quatro anos analisados, Minas registrou um total de 8.197 acidentes de trânsito em vias cuja circulação de veículos é maior que 1 mil por dia, o que representa 13,4% do total.

O estado ficou atrás de Rio Grande do Sul e Paraná quando é considerada a taxa de acidentes, de 209,7, e taxa de severidade (TSAc), de 897, que pesa justamente a gravidade das ocorrências nas estradas analisadas. Os dois estados do Sul do país tiveram menor número de acidentes em vias movimentadas do que Minas – foram 4,2 mil nas estradas gaúchas e 7 mil nas paranaenses –, mas a gravidade das ocorrências foi maior, com taxa de severidade acima de 1 mil. O levantamento indica que o número de acidentes em rodovias com circulação de veículos superior a 1.000 por dia representa 95% do total de acidentes registrados pela PRF.

Um dos responsáveis pela pesquisa, Paulo Resende, professor de logística, transporte e planejamento de operações da Fundação Dom Cabral, defende que novas rodovias mineiras sejam concedidas à iniciativa privada: “Infelizmente, Minas Gerais tem sido, ao longo das décadas, muito maltratado nos investimentos públicos. É um estado logístico do Brasil e passa por situação como essa. Mas esperamos aumentar as concessões, pois temos volume de tráfego em rodovias que não foram concedidas”.

Segundo a FDC, o número de acidentes em estradas públicas é quatro vezes maior que em estradas concedidas à iniciativa privada. Por esse motivo, São Paulo aparece numa posição de destaque positiva no ranking dos estados com mais acidentes. Os paulistas ocupam a 18ª posição, com 4.179 acidentes em estradas mais movimentadas, e contam com pouco mais de 60% de rodovias federais privatizadas.

“Sabemos onde os acidentes ocorrem no Brasil. Não é surpresa para ninguém que os trechos e os estados se repetem. Os acidentes se concentram em áreas com influência urbana, onde tráfegos de longa distância entram em conflito com movimentos urbanos que têm características operacionais diferentes”, afirma Paulo Resende.

Embora não faça parte do estudo, o especialista citou o Anel Rodoviário de BH como exemplo negativo, onde vários acidentes graves ocorrem, ainda sem soluções preventivas: “Temos de ver intervenções em trechos historicamente conhecidos. Temos um exemplo nacional seguido constantemente, e infelizmente com acidentes de altíssima gravidade. O Anel Rodoviário é exemplo em que há um conflito de gestão onde historicamente ninguém assume. Sou defensor do Arco Metropolitano, já que 50% dos caminhões que passam no nosso Anel não têm a ver com a região metropolitana. Estão apenas de passagem para outros estados”.

Das rodovias analisadas, as BRs101 e 116, que passam por Minas Gerais, são as rodovias com maior número absoluto de acidentes, taxa de acidentes e severidade dos casos. Enquanto a 101 contou com 11.026 ocorrências, a BR-116 presenciou 9.618 no período analisado. A BR-040, que tem longo trecho em Minas, contabilizou 3.113 ocorrências, enquanto a BR-153 (conhecida também como Rodovia Transbrasiliana), que atravessa o Triângulo Mineiro, registrou 2.392 acidentes.





GRAVIDADE Os dados mapeados pela Fundação Dom Cabral mostram que ocorreram 264.196 acidentes em rodovias federais de 2018 a 2021. Os números absolutos de ocorrências (NAc) apontam que 56,6% deles ocorreram em rodovias de responsabilidade da União, enquanto 43,4% foram em vias concedidas à iniciativa privada. Porém, se for levada em consideração a taxa de severidade, a proporção de ocorrências nas estradas públicas é muito superior, com 79,7%, contra 20,3% em estradas privadas.

“É preciso que o Brasil discuta na área da infraestrutura fontes de financiamento para rodovias. Infelizmente, ao longo das décadas, o investimento público não ocorreu alinhado com os investimentos das concessionárias. Temos a questão da gestão. Não é problema de ter mais dinheiro, somente. E sim de gestão entre a Federação, estados e municípios para tratar esses pontos de maior conflito”, afirma Paulo Resende.