Baleado durante ataque em Itajubá morre de infarto no interior paulista

Breno foi atingido por um disparo na perna (foto: Redes Sociais)

O estudante baleado na perna durante ataque de criminosos em Itajubá, no Sul de Minas, morreu nesse domingo (3/7). Breno Augusto Camargo dos Santos foi atingido com um tiro na perna no fim do mês passado. Após receber alta, o homem foi para casa, no interior paulista, onde teve um infarto.

Breno era aluno do curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, na Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Em nota divulgada nas redes sociais, a universidade lamentou a morte do estudante.



O jovem foi uma das vítimas de uma quadrilha que invadiu a cidade de Itajubá na noite do dia 22 de junho. Segundo a polícia, Breno estava dentro do carro quando foi atingido na perna por um disparo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Clínicas.

Breno era natural de Chapecó, em Santa Catarina, mas morava no interior paulista. Após receber alta, a Unifei disponibilizou um carro para levar o estudante para a casa dele, em São José dos Campos.

Ainda em nota, a universidade prestou conforto aos familiares. "Esta é uma homenagem ao Breno, que partiu tão jovem, deixando tantos sonhos. A consternação pelo ocorrido e o desejo de conforto aos familiares e amigos é comum a cada um de nós", ressalta.

Noite de terror

A noite de quarta-feira, 22 de junho, ficou marcada para o moradores de Itajubá. Uma quadrilha especializada em roubo a bancos invadiu a cidade. O alvo era cofre da Caixa Econômica Federal. A Polícia Militar confirmou que o cofre de penhor da agência foi atacado, mas não há informações se algo foi levado.

De acordo com a polícia, pelo menos 15 pessoas participaram do crime. O bando se dividiu, enquanto uma parte foi para o banco, a outra parte atacou o Batalhão da Polícia Militar. Moradores registraram tiros por toda a cidade.

Além de Breno, quatros militares também ficaram feridos. Um PM ferido no ombro precisou de cirurgia. A polícia conseguiu recuperar sete veículos usados pelos criminosos. Um dos envolvidos foi preso, suspeito de fazer a escolta da quadrilha.



A Universidade Federal de Itajubá se solidariza com os familiares e manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Breno Augusto Camargo dos Santos, aluno do curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, ocorrido no dia 03 de julho, na cidade de Paraibuna", diz trecho da nota.