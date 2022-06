Ministro da Saúde visita Santa Casa nesta sexta-feira (1º)

O incêndio começou em um equipamento no CTI, que funciona no 10º andar (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita a Santa casa de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (1º/6). Ele passará pelo 10° andar, atingido pelo incêndio na noite de segunda-feira (28/6), além de outros setores do hospital.

Após a visita, marcada para as 8h30, haverá uma reunião com o provedor do hospital, Roberto Otto Augusto de Lima, e diretores do grupo Santa Casa BH.

O incêndio

A Santa Casa de BH, localizada na área hospital, Região Centro-Sul da capital, foi atingida por um incêndio na segunda-feira (28/6). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou após a pane de um aparelho em um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI), no 10º andar do hospital.

Pelo menos 950 pessoas foram retiradas do hospital durante o resgate, e três pessoas morreram, não em decorrência do fogo, mas durante a transferência para outros hospitais.