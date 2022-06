Domingo de céu claro marca abertura de semana fria em Belo Horizonte

BE

Céu com poucas nuvens e temperaturas baixas: previsão é que domingo e o restante da semana seja assim em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O domingo (26/6) em Belo Horizonte será de temperatura amena e poucas nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima não ultrapassa os 23º C na capital e a mínima chega à marca de 13ºC. A umidade relativa do ar aumenta, mas não há previsão para chuva.





Após sexta (24/6) e sábado (25/6) sob alerta para tempo seco , BH supera a marca de 40% da umidade relativa do ar. O índice pode chegar a 90% durante este domingo. Ao longo de toda a semana, no entanto, não deve chover na capital.





Semana de frio

O Inmet aponta temperaturas em queda para os próximos dias em Belo Horizonte. O ar também voltará a ficar mais seco, com umidade relativa mínima na casa dos 30% em todos os dias até quinta-feira. A Defesa Civil de BH alerta para a importância da hidratação neste cenário.





Na segunda-feira (27/6), a temperatura mínima fica em 10º C e a máxima não passa dos 20ºC. Os termômetros permanecem com números baixos na terça-feira (28/6), quando o momento mais frio do dia terá marcação de 8ºC e o mais quente não supera os 21ºC.





A previsão para quarta (29/6) e quinta-feira (30/6) aponta leve aumento nas temperaturas, mas os dias seguirão gelados. O momento mais quente de ambos os dias terá termômetros na casa dos 25ºC.





Minas gelada

Segundo o Inmet, nove das 20 menores temperaturas do país durante o sábado foram registradas em Minas no último sábado. A maior parte das cidades fica na Região Sul do estado.





Veja as cidades e as temperaturas:





Caldas 3.7ºC

Maria da Fé 4.6ºC

Monte Verde 4.6ºC

Florestal 6.1ºC

Bambuí 6.2ºC

São Lourenço 6.2ºC

São João del-Rei 6.2ºC

Divinópolis 6.9ºC

Passos 6.9ºC