Plantão pediátrico tem movimento tranquilo

Até as 11h de ontem, o Centro de Saúde Vila Imperial tinha atendido 20 crianças e a sala de espera estava vazia (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)





Ao contrário dos registros durante a semana, com superlotação, nove postos de saúde abriram as portas para atendimento pediátrico ontem com movimento aquém do esperado. Entre todas as unidades visitadas pela reportagem do Estado de Minas, apenas a Vila Imperial, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste, já tinha atendido 20 pacientes até as 11h.





Segundo funcionários, o movimento significou todo o atendimento durante um único dia na semana passada. Mesmo assim, a sala de espera estava vazia. Com equipe completa de três pediatras, os pacientes que procuraram o centro, aberto para aliviar a procura na UPA da região, tiveram atendimento quase que imediato.





O casal Leandro Oliveira dos Santos, 40 anos, e Lorrane Silva, 27, não levou mais que alguns minutos para passar pela triagem e ser atendido por um pediatra. A pequena Alice, de três meses, com sintomas gripais, foi assistida, medicada e recebeu os remédios na farmácia da unidade em menos de 20 minutos. "Chegamos e fomos quase que direto ao consultório", contou o pai.





Lorrane disse que o casal e os dois filhos, Alice e Rafael, de 6 anos, moram no Bairro Cabana. "Como a referência deste final de semana era aqui, viemos direto e fomos muito bem atendidos". Ela contou que sempre que precisou usar o equipamento no Bairro Madre Gertrudes teve atendimento rápido. "Até mesmo a vacinação do meu filho maior não tive qualquer espera."





À ESPERA DE PACIENTES





Em outros postos visitados pela reportagem, as salas vazias e funcionários à espera dos pacientes foi o registro nos bairros São Paulo, São Francisco, Madre Gertrudes e Santa Efigênia. Sem autorização para entrevistas, os servidores escalados para esse sábado contaram que foram pouco procurados nas primeiras horas de funcionamento.





No Centro de Saúde São Paulo, Região Nordeste, até as 10h apenas cinco pacientes pediátricos tinham sido atendidos, o mesmo número do Centro de Saúde São Francisco, que concentrou os atendimentos pediátricos de toda a Região da Pampulha. No Carlos Chagas, no Santa Efigênia, o cenário era o mesmo, mas os servidores se negaram a falar quantas crianças haviam passado pela unidade.





A prefeitura anunciou na última sexta-feira que o atendimento pediátrico seria reforçado neste fim de semana com o Pronto Atendimento do Hospital Odilon Behrens (HOB) e as UPAs Oeste e Norte, além de nove centros de saúde.





O Pronto Atendimento do HOB e as UPAs Oeste Norte estão funcionando desde as 19h de sexta-feira até 19h deste domingo para pacientes pediátricos e adultos. Hoje, quatro centros de saúde também atenderão das 7h às 19h.





Nas UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Pampulha, Barreiro e Venda Nova o atendimento será exclusivamente para adultos até as 19h de hoje.