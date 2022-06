Minas investiga 10 casos suspeitos de hepatite aguda ''misteriosa''

Amostras são analisadas em laboratório para tentar identificar hepatite aguda "misteriosa", doença de alta letalidade que pode levar ao transplante de fígado (foto: Funed/Divulgação)





Dez casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças e adolescentes são investigados em Minas Gerais. Desses, nove já estão sendo analisados em laboratório. Os principais sintomas apresentados pelos pacientes são dor abdominal, vômitos e alterações de enzinas no fígado.De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os casos são de menores que moram em Belo Horizonte, Ibirité, Juiz de Fora, Liberdade Monte Azul, Montes Claros, Tiradentes, Uberaba e Uberlândia. Também há uma suspeita de criança residente em Araguari, no Triângulo. A notificação foi feita em Uberlândia, mas ainda não foi classificada pela pasta como um dos que estão em processo de investigação.





Seis suspeitas da doença já foram descartadas pela SES-MG. Após exames, três crianças moradoras de Montes Claros, uma de Lagoa Santa e outra de Uberaba não tiveram hepatite constatada.





De acordo com a pasta, após reunião com o Ministério da Saúde em 5 de junho, foram discutidas e alinhadas as informações de todos os pacientes notificados no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-Minas), com reclassificação dos casos de acordo com as últimas definições de suspeição.





Além dos casos descartados, uma suspeita foi considerada “perda de segmento”, quando o paciente não é encontrado, se recusa a participar da investigação ou quando não resiste aos sintomas antes que os exames possam ser feitos. O caso aconteceu em Perdigão e foi notificado em Divinópolis. A secretaria não divulgou mais detalhes sobre a suspeita.





Alta letalidade



Sem causa determinada, a hepatite aguda em crianças foi notificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em diversos países, a maior parte na Europa, em abril. A doença, uma inflamação no fígado, preocupa pela alta letalidade no público infantil e também pela possibilidade de evolução para um quadro que exija o transplante do órgão.

Até 13 de junho, no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 749 casos já tinham sido notificados em 33 países. Dos casos, 38 crianças e adolescentes precisaram de transplante de órgão.





No Brasil, até a mesma data, eram 142 notificações em 17 estados, com sete transplantados. A maioria dos casos (54,4%) referia-se a meninos. Os principais sintomas registrado foram icterícia, febre, dor abdominal e vômito.





Em abril, a OMS chegou a emitir um comunicado informado que não há relação entre a doença e as vacinas utilizadas contra a COVID-19. “As hipóteses relacionadas aos efeitos colaterais das vacinas não têm sustentação pois a grande maioria das crianças afetadas não recebeu a vacinação contra a COVID-19”.