Jovem é morto a pauladas e tem corpo jogado em córrego no Sul de Minas

Um jovem de 22 anos foi morto a tijoladas e pauladas por dois amigos na madrugada desta sexta-feira (24/6), em Nova Resende, no Sul de Minas.De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por uma discussão entre os envolvidos. Os autores inclusive, avisaram a vítima que voltariam para matá-la.

Nova Resende, no Sul de Minas

Por volta das 23h30, os autores regressaram ao local, na Rua Júlio Ferreira Cardoso, e começaram as agressões com pedaços de madeira e tijolos. Ao perceberem que o rapaz estava desacordado, eles o jogaram em córrego próximo ao local do crime e fugiram.