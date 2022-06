Vilas e favelas de BH terão internet grátis

Prefeitura anunciou hoje segunda etapa do projeto, que irá levar internet grátis aos moradores de vilas e favelas de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Moradores de 117 vilas e favelas de Belo Horizonte devem receber acesso gratuito à internet nos próximos meses. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (23), a conclusão da primeira etapa do projeto, que já beneficiou 101 comunidades com o serviço.Uma novidade é que o programa "BH Mais Conectada" também prevê a doação de computadores ou dispositivos móveis para os domicílios que não têm equipamentos de acesso à internet. "Esse é um projeto que vem desde o ano passado. Nós buscamos integrar vilas e favelas ao mundo digital", afirma o prefeito de BH, Fuad Noman.Com a implantação do projeto, a Prefeitura esperar gerar emprego e renda . "É uma oportunidade para essas pessoas comercializarem seus produtos e melhorar a vida de todo mundo", complementa o prefeito. O programa ocorre por meio da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel).Para viabilizar o serviço, serão implantadas, até o fim de 2022, 735 quilômetros de rede de fibra óptica e instalados 2,1 mil novos pontos de wifi gratuito.Segundo Fuad, o programa será importante na formação de novos talentos para trabalhar no setor de tecnologia da informação. "Temos 370 mil vagas de especialista em TI. Estamos formando essas pessoas para ocupar esses cargos", afirmou.