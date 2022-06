Suspeito de matar no Caiçara conta história estapafúrdia para polícia

O crime ocorreu no Bairro Caiçara, na madrugada deste domingo (foto: Google Street View)

Um homem de 22 anos, principal suspeito do assassinato de RCR, de 48 anos, ocorrido na madrugada deste domingo (19/6), na casa da Avenida Frei Orlando, 595, Bairro Caiçara, zona norte de Belo Horizonte, foi preso no interior da residência onde estava também o corpo.



Polícia Militar foi chamada por vizinhos, que escutaram uma discussão e gritos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem, de 22 anos, estava na janela, dizendo que não conseguia sair da caSa, pois não encontrava as chaves.

Ao ser interrogado, o homem contou que tinha tido uma briga com seu amigo e que os dois acabaram se atracando e que, em dado momento, a vítima caiu e não se levantou mais. Disse que, ao tentar reanimar o amigo, notou que ele tinha uma faca enterrada no peito.

Alegou não saber como a faca foi parar no peito de RCR. No entanto, com a chegada da perícia, constatou-se que a vítima tinha levado quatro facadas, uma no pescoço e três no peito.

A ocorrência foi encerrada na Central Estadual Plantão Digital, da Polícia Civil e o suspeito levado para a Delegacia de Plantão e de lá deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHRR).