Motociclista inabilitado morre em acidente em rodovia do Triângulo

A violência da batida foi tão grande que a frente do veículo ficou inteiramente destruída (foto: PMRv)

Um motociclista morreu, na noite de sábado (18/6), em um acidente entre uma moto e um automóvel, próximo a Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.



A vítima é JCPS, de 22 anos. A batida, no quilômetro 178 da rodovia MGC 354, foi tão violenta que o motorista do carro ficou preso nas ferragens. A motocicleta ficou destruída, assim como a frente do veículo.



Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quando a guarnição policial chegou ao local, encontrou o motoqueiro caído numa canaleta na lateral da rodovia, já sem vida. A morte foi atestada no local por uma médica do Samu.

O motorista do carro, depois de ser retirado das ferragens, foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas. Ele contou que seguia em direção à BR-365, quando viu um motociclista no mesmo sentido, manobrando para entrar em uma via lateral, que dá acesso a um pesque-pague.

Ao perceber a manobra do motoqueiro, o motorista tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Depois do impacto, o homem disse que não se lembra do que aconteceu. Foi realizado teste do bafômetro no motorista, que não acusou embriaguez.



O automóvel está em situação regular e foi liberado. A motocicleta estava irregular, com o último licenciamento de 2016, e foi removida por um guincho. O motociclista não era habilitado.