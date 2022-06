Lula x Bolsonaro: toalhas do petista vendem mais em ponto de BH

Toalhas de Lula e Bolsonaro são as mais vendidas em ponto de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A eleição presidencial de 2022 será somente em outubro, mas os comerciantes observam a situação do país com olhar apurado visando ao lucro. Nesta sexta-feira (17/6), um vendedor de toalhas de Belo Horizonte exibia peças com os rostos de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), ambos pré-candidatos à Presidência da República no pleito.





Ao lado de Minnie Mouse, Elsa, Anna e outras personagens infantis para venda estavam as toalhas de Bolsonaro e Lula. O comerciante Leandro Ramos, de 38 anos, afirmou ao Estado de Minas que as dos postulantes ao Planalto são justamente as mais vendidas, com "vantagem" do petista.









“Por enquanto, a do Lula (vende mais). Às vezes sai do Bolsonaro, às vezes sai do Lula, mas quem está na frente é o Lula. A toalha está saindo R$ 30, a do Lula e a do Bolsonaro, e R$ 25 a infantil”, afirmou o vendedor.





Eleições 2022





Além de Lula e Bolsonaro, atual presidente do Brasil, Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são pré-candidatos à Presidência.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.