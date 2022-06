Motorista atropela ciclista na Pampulha e foge sem prestar socorro

Ciclista guiava bicicleta em direção à Pampulha no momento em que foi atropelado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Um ciclista de 25 anos foi atropelado, na noite desta quinta-feira (16/6), na Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro São Luiz, Região da Pampulha, em BH.

O motorista do carro, que, segundo a Polícia Militar (PM), é um Duster prata, fugiu do local sem prestar socorro.





A vítima foi socorrida inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde passou por novos exames.





De acordo com as informações iniciais dos médicos do Samu, o ciclista sofreu traumatismo craniano e no tórax e está em estado grave.

O boletim de ocorrência foi feito pelo Batalhão de Trânsito da PM.

Depoimentos de testemunhas ajudaram a PM a identificar o modelo do carro, mas imagens de câmeras de segurança serão requisitadas para obter novas informações e tentar encontrar o motorista.