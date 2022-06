Preso suspeito de assassinar e queimar corpo da ex-companheira

A delegada Ingrid Estevam, do DHPP, coordena as investigações que levou à prisão de suspeito de homicídio (foto: Redes sociais)

Policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), coordenados pela delegada Ingrid Estevam, prenderam no início da noite de quarta-feira (15/6), um homem de 28 anos, um dos quatro suspeitos do assassinato de Brenda Rick Cândido, de 45 anos, cujo corpo foi encontrado, carbonizado, no Bairro Goiânia, no últim dia 5 de junho.

A prisão ocorreu no Bairro Nazaré e o suspeito era comparsa do ex-companheiro da vítima. O relacionamento da vítima com esse ex-companheiro era bastante conturbado e, depois da separação, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o homem, que chegou a lhe fazer ameaças.

O crime, segundo os policiais, foi realizado com crueldade. O corpo da vítima foi encontrado com os pulsos amarrados com um fio elétrico.

No dia em que o corpo foi localizado, a polícia foi chamada por um morador de rua do Bairro Goiânia, que viu dois homens retirando um grande embrulho de dentro de um carro, e em seguida ateando fogo nele. Em seguida acionou a PM.

A identificação da vítima no Instituto Médico Legal (IML) só foi possível pela arcada dentária da vítima, já que o corpo estava irreconhecível.