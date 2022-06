Corpo encontrado no dia dos namorados: ex de vítima é detida pela PM

Momento em que suspeita vai até a casa do namorado (foto: Divulgação/PMMG)

O homem que foi encontrado morto no dia dos namorados, em crime que tinha como principal suspeita a namorada, foi vítima de latrocínio, segundo a Polícia Militar. A mulher e outro homem foram presos nesta segunda-feira (13/6). Ele confessou a participação no crime, mas disse que foi a mulher que esfaqueou o namorado. Eles roubaram R$ 2,4 mil da vítima e, ao contrário da suspeita inicial, o crime não teria sido passional.



LEIA MAIS 16:05 - 13/06/2022 Dia dos Namorados: homem é encontrado morto e namorada é principal suspeita A namorada foi presa primeiro, vagando perto da casa da vítima, no bairro Laranjeiras, zona sul de Uberlândia. O segundo suspeito estava em casa, que também fica próximo do local do crime.



A mulher teria dito que o namorado foi morto por conta de dívidas com traficantes. Porém, segundo versão do homem, ele foi chamado pela mulher para ir até a casa do namorado dela para pegar dinheiro e que ele serviria de segurança para ela, pois tinha medo de ser agredida pelo namorado. Isso aconteceu na noite de sábado (11/6), horas depois de ambos terem se encontrado para usarem drogas.



Contudo, ao entrarem na residência, a vítima, que estava dormindo, acordou e houve uma briga do casal. O suspeito disse que teria tentado separar a confusão e se assustou quando a mulher começou a esfaquear o namorado. Eles levaram dinheiro, bicicleta e um cartão do morador. O homem ainda pegou roupas da vítima, pois as deles estavam cheias de sangue.



Os policiais levantaram imagens de câmeras no entorno da casa, que mostravam os suspeitos indo até a casa onde o latrocínio ocorreu. Com o homem preso também foram apreendidas as roupas da vítima e contra ele há uma mandado de prisão em aberto da cidade de Prata. A suspeita também tem passagens pela polícia.



A vítima, de 46 anos, foi achada morta em casa no domingo (12/6). Parentes e amigos se preocuparam porque o homem não respondia a mensagens e nem atendia a ligações, o que os levou a procurarem a Polícia Militar.