Comissão condiciona votação de parecer a audiência pública

Requerimento de autoria coletiva dos integrantes da comissão determinou a discussão do tema em audiência pública para sanar dúvidas sobre a matéria (foto: Sarah Torres/ALMG)

A Proposta de Emenda à Constituição 67/21, que determina o tombamento da Serra do Curral, será discutida em audiência pública da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) criada para analisá-la antes de o parecer de 1º turno sobre o tema ser votado. Requerimento com essa finalidade, de autoria coletiva dos integrantes da comissão, foi aprovado na noite de ontem. A audiência foi marcada para a próxima segunda-feira, às 9h.





Segundo os deputados, o objetivo da audiência é permitir que todos as pessoas que residem na Serra do Curral tirem dúvidas sobre o que será tratado na matéria. Os integrantes da Comissão Especial criticaram uma suposta campanha de desinformação perpetrada nas redes sociais e na mídia com a intenção de impedir a proteção do cartão-postal de Belo Horizonte.





Uma das preocupações abordadas na reunião foi sobre a cargo de quem ficará a delimitação, estudo e condições para o tombamento do patrimônio. "Assembleia Legislativa não promove tombamento. Quem vai promover o tombamento é o órgão adequado, no âmbito do processo administrativo, cumprindo todas questões legais e os estudos técnicos", afirmou a relatora deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT).





Ela destacou que, segundo o Decreto-Lei nº 25, de 1937, responsável pela proteção do patrimônio histórico e artístico cultural, o tombamento provisório será feito para evitar que o bem não seja danificado. O responsável por demarcar a área e apontar em quais condições o tombamento irá ocorrer é o Poder Executivo, por meio do Iepha-MG, que cuida do patrimônio estadual.





O relatório orienta pela aprovação da PEC em plenário. A medida é vista pela ALMG como uma forma de impedir a mineração em uma área limítrofe entre as cidades mineiras de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. A Serra do Curral é alvo de projeto de exploração da Taquaril Mineração SA (Tamisa), que teve licença concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) em 30 de abril deste ano.





O texto que foi liberado para plenário na noite de ontem tem assinatura de 30 dos 77 deputados estaduais. Deste total, cinco compõem a Comissão Especial. São eles: Gustavo Santana (PL); Mauro Tramonte (Republicanos); Beatriz Cerqueira, relatora; Osvaldo Lopes (PSD), vice-presidente; e Ana Paula Siqueira (Rede), presidente. Dos cinco integrantes, somente Gustavo Santana não assinou a PEC e votou de forma contrária ao relatório.





Após abertura da primeira reunião de manhã, o relatório de Beatriz Cerqueira foi distribuído em avulso às 13h45. Com isso, foi necessário aguardar seis horas para leitura do texto e posterior votação, a partir das 19h45 – cancelando a reunião vespertina –, que foi suspensa e retomada duas horas depois.





AMPLIAÇÃO DA ÁREA

O substitutivo nº 2, apresentado pela deputada Beatriz Cerqueira, também determina o tombamento da Serra dos Três Irmãos, que fica entre os Rios das Velhas e Paraopeba. Com isso, a área a ser protegida compreenderia territórios de sete municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte: Sabará, Nova Lima, Brumadinho, Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, além da Capital.





Esse novo texto proíbe, na área objeto do tombamento, a construção, instalação, ampliação, operação e funcionamento de atividades ou empreendimentos minerários efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente.





Para isso, será acrescentado o artigo 84-B ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que já garante a proteção de outros monumentos naturais, como o Pico do Ibituruna, a Serra do Caraça e o Lago de Furnas.





Em seu parecer, a deputada Beatriz Cerqueira lembra que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) considera o tombamento legislativo, conforme propõe a PEC 67/21, de caráter provisório e preparatório para o tombamento administrativo, de responsabilidade do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep).





No entanto, esse tombamento provisório produz os mesmos efeitos legais do tombamento definitivo, no que tange à proteção contra intervenções que descaracterizem o bem tomado, conforme o entendimento do STF.





O tombamento administrativo em âmbito estadual da Serra do Curral, de acordo com o parecer, teve início em fevereiro de 2018, quando o Conep contratou estudos técnicos para a elaboração do seu dossiê. No entanto, o processo ainda não foi concluído, mesmo após insistentes cobranças, inclusive no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Na última terça-feira, a presidente do Iepha-MG, Marília Palhares Machado, acenou com a possibilidade de o órgão concluir o tombamento estadual em agosto.