Frio prossegue, mas deve diminuir no Corpus Christi

Massa de ar frio que chegou a Minas Gerais derrubou os termômetros abaixo de zero no Sul do estado e provocou sensação térmica de temperatura negativa até na capital. Ontem, o dia amanheceu com temperatura de 11,6°C, registrada na Região Oeste de Belo Horizonte, com sensação térmica de -1,8°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que o fenômeno só comece a enfraquecer na quinta-feira – hoje, a mínima esperada em BH é de 10°C e a máxima, de 22°C, com muitas nuvens – , o que promete um feriado de Corpus Christi com clima um pouco mais ameno na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos principais pontos turísticos do estado.





A previsão é que os termômetros marquem entre 11°C e 26°C na quinta-feira, com tempo estável e céu claro. A partir daí, as menores temperaturas começam a subir um grau por dia até no domingo em Belo Horizonte. Na sexta-feira, ficam entre 12°C e 26°C; no sábado, os termômetros deverão marcar mínima de 14°C e máxima de 27°C, e, no domingo, a mínima prevista é 15°C, e a máxima, 26°C.





ABAIXO DE ZERO

Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou mais uma vez a menor temperatura do estado ontem. Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar -1,4°C, o que proporcionou a formação de geadas em boa parte da cidade, segundo informações da WS Consultoria Climatológica. Como em Belo Horizonte, no Sul de Minas, a temperatura volta a subir, gradativamente, a partir de quarta-feira. Em Maria da Fé, a mínima para quinta-feira é de 10°C e máxima é de 23°C.





Ainda que mais “mais controlado”, o frio tende a persistir em vários destinos turísticos do estado no Corpus Christi. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, a previsão é de sol o dia todo, com temperaturas que variam entre 9°C e 23°C, de acordo com o portal do ClimaTempo. Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, termômetros ficam entre 7°C e 23°C, com céu com algumas nuvens entre quinta e sexta, e tempo aberto no sábado e domingo. Já para quem está de malas prontas para Tiradentes, no Campo das Vertentes, as temperaturas variam entre 7°C e 24°C, também sem previsão de chuva.





Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a mínima ontem foi de 11°C. A temperatura deve ficar entre 13°C e 15°C ao longo da semana. Em Paracatu, Alto Paranaíba, a mínima da semana deve ser registrada na sexta-feira, com 12°C. Na Região Central de Minas, os termômetros também seguem próximos aos 10°C. Em Bom Despacho, a mínima deve variar entre 12°C e 14°C.





O frio deverá ser mais intenso também em Juiz de Fora, na Zona da Mata, com mínima em torno de 9°C até quarta-feira. A partir de quinta, a temperatura volta a subir gradativamente, com mínima de 10°C. Já em São João del-Rei, no Campo Campo das Vertentes, a mínima é de 8°C até quarta-feira.





No Vale do Jequitinhonha, as temperaturas seguem próximas dos 10°C. Em Diamantina, a mínima pode variar entre 9°C e 13°C nos próximos dias. A máxima deve ser registrada na quinta-feira, com 26°C. Em Governador Valadares, o frio intenso deu uma trégua e a mínima de ontem foi de 17°C, mas pode cair a 14°C ao longo da semana.





Em Bocaiúva, no Norte do estado, a mínima deve variar entre 9°C e 14°C até sexta-feira e máxima de 25°C. Em Presidente Olegário, Região Noroeste mineira, a mínima foi de 14°C ontem e a máxima, 30°C . A menor temperatura pode ser registrada na sexta-feira, com 11°C.





*Estagiárias sob supervisão da subeditora Jociane Morais