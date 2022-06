Ciclista morre atropelado por ônibus em Formiga

O acidente aconteceu na Rua Rio Branco, no Centro de Formiga (foto: Reprodução Redes Sociais) Um ciclista morreu nesta segunda-feira (13/6), atropelado por um ônibus em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu na rua Rio Branco, no centro da cidade.









De acordo com a Polícia Militar (PM), o ciclista teria esbarrado na lateral do ônibus – que fazia a linha bairro/centro – desequilibrado e caído. O motorista ouviu o barulho do impacto, mas não notou que se tratava de uma pessoa e passou por cima do homem.





O condutor ainda dirigiu por alguns metros antes de ser alertado pelos passageiros. Após parar o veículo, ele acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi liberado para a funerária definida pelos familiares.