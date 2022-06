Corpus Christi: Coleta de lixo de Belo Horizonte funcionará normalmente

Coleta domiciliar de lixo ocorrerá normalmente, nos mesmos horários dos dias comuns. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Feriado de Corpus Christi ocorre nesta quinta-feira (16/6), e irá contar com o funcionamento normal do serviço de coleta de lixo e limpeza urbana em Belo Horizonte. O comércio também deve abrir, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH).

A Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte emitiu, nesse sábado (11/6), uma portaria sobre o funcionamento no feriado. A coleta domiciliar de lixo ocorrerá normalmente, nos mesmos horários dos dias comuns.

A destinação final de resíduos, a limpeza em zonas especiais de interesse social, as unidades de recebimento de pequenos volumes, a varrição manual e o plantão multitarefa também estarão funcionando. Todas demais atividades foram suspensas no feriado.

Comércio

A abertura do comércio no feriado de Corpus Christi foi divulgada na semana passada pela CDL/BH. A entidade informou ainda, nesse dia 10/6, que os lojistas terão que obedecer algumas regras, relativas à Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023.

Entre elas, está a restrição do horário de funcionamento dos shoppings. Eles só podem abrir entre 14h e 20h deste dia 16, com exceção dos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que devem seguir o horário das 10h às 16h.

Supermercados

Os supermercados de Belo Horizonte também devem abrir, com horário de domingo.

A rede de supermercados Verdemar irá funcionar normalmente, das 7h as 21h em todas as unidades. Os supermercados Supernosso também estarão de portas abertas, com horário de domingo – que não é o mesmo para todas as unidades.

A rede de supermercados BH ainda não definiu o horário de funcionamento no feriado. A rede Dia também não definiu os horários, mas confirmou que os supermercados irão abrir. As redes Epa e Carrefour não responderam à reportagem.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli