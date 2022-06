BH amanhece com céu nublado e sensação térmica de -1,8°C

Com sensação térmica de -1,8°C, massa de ar frio começa a ser sentida pelos belo-horizontinos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A massa de ar frio já impacta na temperatura em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (13/6), o dia amanheceu com temperatura de 11,6°C, registrada na região Oeste da capital, com sensação térmica de -1,8°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Não há previsão de chuva para a capital mineira, mas pode chover em pontos do estado como a Zona da Mata, Campo das Vertentes, além das regiões central e metropolitana de BH.





Em Minas Gerais, a temperatura mínima registrada foi em Maria da Fé, no Sul de Minas, com -0,9°C. A máxima prevista para esta segunda-feira será no Norte de Minas, que pode chegar aos 31°C.









Ainda nesta segunda, há previsão de geadas em pontos isolados da região Sul do estado. As temperaturas seguem mais baixas até a próxima quinta-feira (16/6), quando a massa de ar frio se enfraquece

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais