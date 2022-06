Polícia vai investigar causa da morte de corpo encontrado em vala

A vala, com cerca de 20 metros de profundidade, estava em uma erosão (foto: Divulgação/CBMG)

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado em uma vala na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (8/6) e a polícia agora precisa investigar o que causou a morte. Mesmo que ele estivesse ferido, não é possível dizer se o que aconteceu foi um homicídio ou um acidente.A vala é profunda, com cerca de 20 metros de profundidade, e está em uma erosão no bairro Santa Rosa, zona norte da cidade. Pessoas que moram perto do local sentiram mau cheiro e, ao verificarem o trecho, descobriram a vítima. Há a informação de que ele poderia estar ali há cerca de 5 dias sem que fosse percebido.