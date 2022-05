Cidade de 28 mil habitantes do Norte de Minas gastará R$ 1 milhão com shows

Cidade gastará R$ 560 mil com show de Wesley Safadão (foto: Prefeitura de Buritizeiro/Divulgação)

Em meio à polêmica dos recursos públicos gastos para custear grandes shows em Minas Gerais, o pequeno município de Buritizeiro destinará orçamento milionário para bancar a tradicional festa Arraial dos Buritis entre os dias 17 e 19 deste mês, no Norte de Minas. A modesta cidade de 28 mil habitantes, que sobrevive basicamente do agronegócio e da silvicultura, gastará um terço da folha salarial do funcionalismo público com as apresentações musicais, incluindo Wesley Safadão, cujo cachê é o mais alto: R$ 560 mil.





Os contratos dos shows constam nos dados do Portal da Transparência e começaram a ser discutidos desde janeiro, quando o município confirmou o retorno do evento depois de dois anos de suspensão em virtude da pandemia da COVID-19. No caso do músico cearense, principal atração da festa, o acordo ocorreu no primeiro mês de 2022, mas a prefeitura efetuou o primeiro pagamento em março, no valor de R$ 14 mil. Em seguida, houve outras duas parcelas: de R$ 280 mil e R$ 266 mil.









Leia também: Gusttavo Lima e sertanejos bolsonaristas experimentam o próprio veneno Em 28 de abril, Wesley Safadão teve um show cancelado em Vitória do Mearim (MA) por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que suspendeu a decisão da Justiça do próprio estado de liberar o evento. O cantor receberia em torno de R$ 500 mil de cachê. Anteriormente, uma Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público, que destacou a incompatibilidade de realizar um evento daquele porte com recursos públicos que já estavam disponíveis.





Outras atrações confirmadas em Buritizeiro são as das duplas sertanejas Mato Grosso e Matias e Humberto e Ronaldo, que custarão, juntas, R$ 244 mil aos cofres do município. Além disso, haverá shows com as bandas Rasta Chinela (R$ 50 mil), Forró Boys (R$ 70 mil) e Gabriel Gava (R$ 85 mil). A dupla Cleiton e Camargo também vai tocar em Buritizeiro, no entanto, seu contrato não foi especificado no Portal da Transparência.





O gasto milionário ganhou repercussão negativa entre os moradores, que cobram melhorias no calçamento nas ruas e o término das obras de uma creche e do Hospital Doutor Rodolfo Mallard, um dos principais da cidade, além da falta de manutenção das pontes e estradas do município.









Leia também: De Gusttavo Lima a Anitta: entenda a brecha que permite contratar famosos com dinheiro público A prefeitura de Buritizeiro garante que os shows do Arraial dos Buritis foram pagos de forma antecipada. Para 2022, a cidade aprovou um orçamento total de R$ 110,6 milhões, dos quais R$ 21 milhões serão gastos com a educação e R$ 1,5 milhão com cultura, lazer e esportes. Atualmente, a folha salarial dos servidores do município gira em torno de R$ 3,2 milhões mensais.





"Temos recursos para realizar o evento. O papel da população é criticar mesmo, mas deve fazer isso com verdades. O orçamento está sendo cumprido. A estimativa do gasto de R$ 1 milhão vai trazer um retorno de mais de R$ 6 milhões para a cidade com turismo e lazer, já que as pousadas e hoteis estão lotados e esperamos em torno de 40 mil pessoas nos shows. Será um investimento muito bom, pois temos potencial para transformar nosso município num polo turístico", ressalta o secretário de finanças de Buritizeiro, Rodrigo Silveira Fernandes.





Dependência de Pirapora





A modesta cidade tem sua economia atrelada à vizinha Pirapora, distante apenas oito quilômetros, onde a maioria da população trabalha nas diversas indústrias de bens de consumo e siderúrgicas. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal dos trabalhadores é de 1,7 salários mínimos. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 41% da população vive nessas condições, o que coloca a cidade na 304º posição entre as 853 do estado.





Ainda segundo o IBGE, apenas 4,2% das casas contam com esgotamento sanitário adequado e apenas 0,7% dos domicílios em vias públicas com urbanização adequada, contando com presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio.





Fernandes disse que a cidade se preparou financeiramente para realizar a festa popular: "Essa desconfiança existe em virtude da polêmica envolvendo os shows do Gusttavo Lima. Mas não nos acostumamos a jogar dinheiro fora, já que o aplicamos em sua fonte específica. Economizamos recursos para gastar em coisas pontuais que levam ao desenvolvimento da cidade. Os gastos do Arraial dos Buritis foram todos aprovados pela Câmara dos Vereadores".