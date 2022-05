Temperatura segue em queda

(foto: Gladyston Rodriguesi/EM/D.A Press)

A menos de um mês para o início do inverno, Minas Gerais continua com quedas de temperatura, mas com possibilidade de mudança de panorama no fim de semana. Três cidades do estado ficaram ontem no ranking das cidades mais frias do país na parte da manhã, todas no Sul de Minas: Caldas, Monte Verde e Maria da Fé, com temperaturas de 4,5OC, 5,5OC e 6,1OC, respectivamente.

Na semana passada, as cidades também registraram as menores temperatura no país – próximo de 0OC –, com queda de geada e rajada de ventos. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, houve registro de 2,2OC, mas com sensação térmica negativa. A atuação da massa de ar polar foi a responsável pelo aumento do frio em todo o estado.

Em Belo Horizonte, os meteorologistas indicam que a população deverá manter os casacos de fora dos guarda-roupas. Os termômetros registraram ontem mínima de 13OC e máxima de 23OC. A sensação térmica na manhã de ontem chegou a 1,3OC na Estação Cercadinho, que fica na Região Oeste de BH.

Para o fim de semana, a temperatura deve ter leve queda, com poucas nuvens, ficando entre 12OC e 13OC (mínimas) e 25OC e 26OC (máximas). A umidade relativa do ar estará entre 30% e 85%. A intensidade dos ventos será fraca ou moderada.

Se não há previsão de chuva para Belo Horizonte, ela pode ocorrer de forma fraca e isolada nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, que terão céu nublado até segunda-feira. Há previsão de geadas no sábado e no domingo em pontos isolados do Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Região Central de Minas e Grande BH.

Proteção Diante do frio que atinge o estado, a Defesa Civil de Minas Gerais recomenda reforçar a hidratação, principalmente de idosos e crianças, ingerir alimentos leves e frescos, evitando frituras, dormir em local arejado, e se possível utilizar umidificadores ou bacias com água. A corporação também aconselha evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h e evitar banhos muito quentes; além de usar hidratantes por todo o corpo.