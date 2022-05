Pai suspeito de abusar das três filhas e da cunhada é preso em Minas

Suspeito de abusar das próprias filhas foi preso nessa terça-feira (24/5) na zona rural de Espera Feliz, na Zona da Mata mineira, durante operação da Polícia Civil (foto: iStock Photo/Imagem ilustrativa)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (25/5) que um homem foi preso na cidade de Espera Feliz, na Zona da Mata mineira, sob suspeita de ter abusado sexualmente das próprias filhas e da cunhada. As idades dos envolvidos não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Civil mineira, as investigações começaram em fevereiro deste ano depois que a ex-companheira do suspeito, acompanhada pelas três filhas do casal, todas menores de idade, compareceram à delegacia para denunciar os abusos.

“Ainda conforme relatos, uma cunhada do suspeito, quando menor de idade, também teria sido alvo dos abusos. As vítimas só tiveram coragem de denunciar o crime depois que o casal se separou”, complementa a PCMG, em nota oficial.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. A ação foi coordenada pela equipe da 34ª Delegacia de Polícia em Espera Feliz.