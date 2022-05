Chacina de Unaí: novo júri quase duas décadas depois

(foto: Jair amaral/em/d.a press)

Protestos, retomada de depoimentos, acusações, negativas e evasivas marcam para parentes, amigos e colegas das vítimas da chamada chacina de Unaí a reabertura de uma ferida que há 18 anos não cicatriza e que, para eles, teima em exibir as marcas da impunidade. Quase duas décadas depois que quatro fiscais e um motorista da equipe do Ministério do Trabalho foram emboscados e assassinados a tiros em meio a fiscalização sobre condições degradantes de trabalhadores na zona rural da cidade da Região Noroeste de Minas, começou ontem um novo júri para julgar Antério Mânica, dono de propriedades na área e acusado de ser um dos mandantes da execução, ocorrida em 28 de janeiro de 2004.

Em 2015, 11 anos depois do crime, o réu chegou a ser condenado a 100 anos de prisão, mas a sentença foi anulada em 2018. De acordo com a defesa, o Ministério Público Federal (MPF) não conseguiu provar a participação de Antério, que é ex-prefeito de Unaí, na chacina. Além disso, os advogados sustentaram ter havido erros na condução do julgamento. No novo júri, começaram ontem as oitivas que vão mobilizar 14 testemunhas de acusação e seis de defesa, que devem ser ouvidas nos próximos dias.

Um dos depoimentos mais assertivos contra o réu no primeiro dia foi do ex-delegado de Polícia Civil Wagner Pinto de Souza, que confirmou uma das principais provas com que a acusação busca ligar o fazendeiro Antério Mânica à chacina. Segundo ele, apesar de o relatório policial não indicar a participação de Antério, testemunhas apontaram elementos da atuação do réu, entre eles a presença de um Fiat Marea azul, que pertenceria à esposa do fazendeiro, em uma reunião entre executores e intermediários dos assassinatos. O ex-policial apontou ainda o irmão de Antério, Norberto Mânica, como autor intelectual do crime.

A defesa do réu, conduzida pelo advogado Marcelo Leonardo, contesta a evidência, argumentando que o MPF não conseguiu provar a participação do fazendeiro no crime, já que, na época, uma concessionária da cidade havia vendido mais de 30 veículos semelhantes. Os procuradores, no entanto, apresentam documentos do Detran atestando que o único carro com aquelas características na cidade pertencia à esposa do acusado.

A segunda testemunha a prestar depoimento foi o empresário Hugo Alves Pimenta, que é réu colaborador no processo. Ele negou ter financiado o crime e hesitou em afirmar que Antério seria o mandante. Pimenta chegou a ser preso, em junho de 2006, pelo envolvimento na chacina, mas foi solto e aguarda o julgamento em liberdade.

De acordo com o Ministério Público, ele agiu como intermediário na contratação de matadores de aluguel para a execução dos fiscais do Trabalho. Pimenta confessou ter sido procurado pelo fazendeiro Norberto Mânica para contratar um matador de aluguel para assassinar um dos auditores, mas negou a participação no crime.

O empresário sustentou não ter participado de reunião em sua empresa para tratar do assassinato com a presença de Antério. Afirmou que o alvo original dos assassinos era o fiscal Nelson José da Silva, odiado pelos irmãos Mânica. As outras vítimas, segundo Pimenta, foram mortas porque não se separavam dele.

A motivação do crime seria a fiscalização nas fazendas da família Mânica, com imposição de multas consideradas pelos fazendeiros exorbitantes. “O Antério era o chefe (da família) e faziam tudo sempre juntos (os irmãos). Na região, todo mundo era fiscalizado. Não escapava ninguém. Não só os Mânica.”

A testemunha confirmou o depoimento dos pistoleiros dizendo que José Alberto de Castro, empresário que também confessou envolvimento na chacina, ordenou as mortes, a mando dos irmãos Mânica. Os advogados de defesa questionaram o fato de Pimenta negar participação nos crimes e só ter ouvido falar dos preparativos para as execuções.

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

“Poderia ter feito

mais para evitar”

Outras testemunhas de acusação foram ouvidas ontem, entre elas Vilmar da Silva Ferreira, policial militar e comandante do policiamento em Unaí na época do crime. Ele também reforçou a presença de um veículo igual ao da mulher do réu no local em que foram vistos executores e intermediários dos assassinatos.

O então superintendente-regional do Ministério do Trabalho em Minas, Carlos Calazans, foi outro a depor. Ele disse que não participou de forma direta das investigações, mas contou que, menos de um ano antes das execuções, Norberto Mânica já havia reclamado das fiscalizações e dito que aquilo só acabaria quando “um fiscal tomasse um tiro”, fato que teria sido relatado a autoridades. Calazans revelou ainda que se sente culpado pelas mortes dos fiscais. “Poderia ter feito mais para evitar aquilo e não consegui.”

As oitivas serão retomadas hoje no Tribunal do Júri da Justiça Federal, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Entre auditores fiscais que participaram de manifestação ontem, a expectativa é de que o julgamento chegue à mesma conclusão de sete anos atrás. “O caso vem se arrastando ao longo desses anos em razão da condição econômica do réu. Há uma ampla gama de provas. Nossa expectativa é positiva, acreditamos que o júri irá chegar ao mesmo resultado de 2015”, disse o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Bob Machado. “De lá para cá tem sido uma busca incessante por justiça.”

(foto: Sérgio Lima/Folha Imagem - 28/1/2004)

Memória

Emboscada e execuções

Em 28 de janeiro de 2004, os fiscais do Trabalho Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, que conduzia o grupo, foram assassinados a tiros em uma emboscada quando investigavam condições análogas à escravidão na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas, incluindo propriedades da família Mânica. Além de Antério Mânica, que voltou a júri, o irmão dele, Norberto, foi condenado como outro mandante da chacina. Ele, porém, está em liberdade. Outros condenados pelos crimes foram Hugo Alves Pimenta, José Alberto de Castro, Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alan Rocha Rios e Willian Gomes de Miranda. Francisco Elder Pinheiro – acusado de contratar os matadores – morreu em 7 de janeiro de 2013, vítima de um AVC, aos 77 anos.