Uberaba vai instalar 120 câmeras para flagrar infrações no trânsito

Atualmente, as câmeras do Uberaba Segura monitoram, principalmente, as placas de veículos suspeitos de serem produtos de furto/roubo, entre outros crimes (foto: Jairo Chagas/Divulgação) As 120 câmeras de vídeo monitoramento do Uberaba Segura vão começar a fiscalizar motoristas e motociclistas que infringirem as leis de trânsito, exceto o excesso de velocidade, a partir de 1º de julho.

Atualmente, equipe que atua nas câmeras do Uberaba Segura, antiga Cidade Vigiada, monitora, principalmente, as placas veículos suspeitos de serem produtos de furto/roubo, entre outros crimes que podem ser flagrados pelas imagens.

"Nos próximos dias e até final de junho, placas de advertência serão fixadas em vários pontos da cidade, com alertas da existência de câmeras de videomonitoramento e que as infrações de trânsito, como ‘furar’ sinal vermelho, falar ao celular, não respeitar as elevações com faixas de pedestres, entre outras, serão passíveis de autuações", declarou o secretário de Defesa Social de Uberaba, Glorivan Bernardes de Oliveira.



Segundo ele, a pasta tem objetivo de colocar, em breve, mais 35 novas câmeras no Uberaba Segura.

Uberaba está sem radares de velocidade desde 2015

Com relação às infrações de excesso de velocidade, Oliveira disse que ainda não há uma decisão oficial sobre a recolocação de radares em Uberaba. “Desde o final de 2015 os radares de velocidade de Uberaba foram desativados e depois tirados. Estamos com um estudo, da Secretaria de Defesa Social, por meio da Superintendência de Trânsito e Mobilidade Urbana, concluído e ainda este ano teremos novidades”, adiantou Oliveira.