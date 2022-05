Santuário de Santa Rita recebe milhares de fiéis

Multidão acompanhou a Missa das Rosas no complexo dedicado a Santa Rita de Cássia, o maior do mundo, na cidade do Sudoeste de Minas (foto: Vivi Silva/Divulgação)





Uma multidão participou da Missa das Rosas, na Catedral de Santa Rita de Cássia, ontem. Pessoas de carro, ônibus, bicicleta e a pé chegaram de madrugada a Cássia para não perder um momento da solenidade de inauguração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, no município do Sudoeste de Minas, o maior dedicado à santa no mundo. A Missa das Rosas foi celebrada pelo bispo diocesano, Dom José Lanza Neto. Os fiéis levantaram as flores na hora das bênçãos e gritaram “viva”.





Logo no início da manhã, a fila de carros e ônibus, como uma romaria, já se formava, e os fiéis a pé chegavam ao santuário para as celebrações. Pessoas como Nayara Molina, que saiu de Franca (SP), a 65 quilômetros de Cássia. Ela levou a filha Nayara Molina, de 2 anos, para pagar promessa. “Eu fiquei grávida na pandemia e pedi a intercessão de Santa Rita. Se ela nascesse com saúde, eu levaria ela na missa de Santa Rita vestida como a santinha”, disse. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo santuário no domingo.





Devotos choraram, pagaram promessa, pediram graças e todos se consagraram. Ninguém se incomodou de pegar fila e usar o banheiro, aproveitar as lojas de artigos religiosos e levar uma lembrança do momento inesquecível. “Uma grande honra receber este santuário. Esperamos que este lugar seja abençoado, que as pessoas possam vir buscar graças e bênçãos e encontrar harmonia e paz. No santuário, as pessoas poderão se alimentar da palavra de Deus e dos sacramentos e de tudo que faz parte da fé cristã e da fé católica”, disse o bispo.





A missa foi cantada pelo Coral dos Pequenos Cantores de Cássia. Após a missa, ocorreu a entrega solene da basílica pelo idealizador do complexo religioso, Paulo Flávio de Melo Carvalho, ao bispo. O governador Romeu Zema participou da solenidade. Além de Zema, descerraram a placa que marca a inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia o bispo Dom José Lanza Neto, o doador, Paulo Flávio, o padre Michel Pires, responsável pelo santuário, e o prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto.

Réplica

O novo santuário de Santa Rita de Cássia tem entre as suas riquezas arquitetônicas, uma réplica da casa onde viveu Santa Rita de Cássia, na Itália. A casa original foi construída em 1200 e a réplica de Cássia é uma cópia fiel.

Além de conhecer a casa da Santa Rita, os fiéis têm à disposição no complexo religioso um centro comercial, a Casa para o Clero, velórios, sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus. A capacidade é de 5 mil pessoas sentadas e 2 mil em pé.





“Com muita alegria recebi a missão de estar à frente do novo Santuário de Santa Rita de Cássia. A expectativa de todos é grande para a inauguração. Cássia está de portas abertas para todos os fiéis e peregrinos. Serão dias de grandes emoções e bênçãos”, contou o padre Michel Pires na semana passada.





O complexo ocupa uma área de 180 mil metros quadrados. A obra começou em agosto de 2018. Mais de 100 empresas fizeram parte do trabalho e mais de 500 pessoas literalmente colocaram a mão na massa.





A obra de todo o complexo consumiu 50 mil sacos de cimento, 6 mil metros cúbicos de concreto, 25 mil toneladas de pedra e areia, 500 mil blocos de tijolos, 500 mil bloquetes, 15 mil metros quadrados de piso, 60 mil metros quadrados de asfalto, 100 quilômetros de cabo elétrico.

Profissionais

O projeto do santuário tem as mãos de diversos profissionais, entre eles Tiago de Castro, arquiteto que foi responsável pela parte interior do novo santuário. “Cuidei de cada detalhe para que tudo ficasse bem acolhedor para receber os fiéis. Desde a escolha dos materiais, das cores, a harmonia dos elementos, o estudo da iluminação e a definição do piso, tudo foi pensado com muito carinho.”





Com tantas pessoas envolvidas em um mesmo projeto, Thiago conta que o maior diferencial neste trabalho foi a sintonia da equipe.





“Houve uma disciplina de aceitação muito grande; cada integrante da equipe conseguia entender a ideia do outro e tudo foi tratado com muita elegância e capricho. Tudo isso, é claro, com o ‘dedinho’ da nossa querida Santa Rita de Cássia, à qual eu tenho muita devoção e me acompanha em toda trajetória de minha vida”, complementa Castro.