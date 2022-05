Ciclovia da orla da Pampulha: liberado primeiro trecho de 750 metros

Bárbara, Cléber e Wanderley são frequentadores da orla, seja para pedalar ou para fazer uma caminhada (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, concluiu o primeiro trecho, de 750 metros, da reforma da ciclovia da orla da Lagoa da Pampulha, entre a barragem e a Avenida Santa Rosa. A conclusão da obra está programada para o fim de junho. O trecho recebeu todos os trabalhos previstos, incluindo a elevação da ciclovia, travessia elevada para pedestres e as sinalizações horizontal (pinturas no solo) e vertical (placas). Portanto, agora, está liberada para uso dos ciclistas e pedestres.





A revitalização da ciclovia ganhou novo impulso com o fim do período chuvoso e avançou nos últimos dois meses. A obra foi dividida em três grandes trechos e, dessa forma, os trabalhos ocorrem mais rapidamente em toda a orla.





Leandro Rocha Costa, de 37 anos, gerente comercial, destacou a importância da ciclovia, não só para quem mora na Pampulha, mas para BH: “Antes, o espaço era muito restrito, curto, e presenciei vários acidentes de bicicleta. E outras pessoas até de carros. Agora, a ciclovia está bacana, legal, mas tem muitos pontos para melhorar e outros ainda estão em obra”. Por isso, Leandro manda um recado para a PBH: “É preciso que a prefeitura avalie a pavimentação. Em alguns trechos ela está bem irregular e a bike sai até pulando”, avisa.





O gerente comercial destaca que aproveita a ciclovia sempre que pode: “É qualidade de vida”. E, só pensando em contribuir, Leandro faz uma sugestão para as autoridades públicas: “No futuro, elas poderiam estudar a possibilidade de fechar uma faixa de carro aos sábados e domingos e, principalmente, no verão, quando dá até congestionamento de bicicletas e pessoas por aqui”.





Leandro lembra que, além dos moradores, a ciclovia é um grande convite aos turistas e aos profissionais do esportes, os atletas que treinam por lá: “Cada um tem seu momento e, com ajustes, todos vão sair ganhando”, avalia.





Além de finalizar a elevação da ciclovia ao nível da calçada e quatro travessias de pedestres, outras intervenções na pista de rolamentos dos veículos também ficaram prontas, como cinco redutores de velocidade já sinalizados com pinturas e placas e pictogramas de bicicleta no pavimento.





Barbara Ferreira, de 31, gerente de venda, com o noivo Cleber Penido, de 33, empresário do ramo da tecnologia, e o amigo Wanderley Júnior, de 29, também empresário, sempre se encontram na orla da Pampulha, seja para andar de bike ou praticar alguma atividade física.





Ontem, foram surpreendidos com a nova ciclovia: “Eu e a Barbara viemos do Salgado Filho e o Wanderley mora na região. Estamos sempre por aqui, nos encontramos, alugamos bicicletas e gostamos de dar toda a volta na Lagoa. A ciclovia está bem melhor. Antes, tinha trecho em que éramos obrigados a andar pela rua, agora tem a parte dos pedestres, do pessoal da caminhada, das bicicletas, todos em harmonia, com os carros em suas faixas”, destaca Cleber.





PÓS-PANDEMIA

Aliás, Cleber enfatiza que a liberação chega em um bom momento, com as pessoas cada vez mais indo para as ruas depois do momentos mais críticos da pandemia. Todos querendo aproveitar atividades ao ar livre: “Já fui atleta de natação, gosto de me exercitar e o espaço é importante para Belo Horizonte, que está no caminho certo. Devolvendo para a população, que paga seus impostos, melhorias para a cidade que todos possam usufruir. Agora, é preciso concluir a sinalização e finalizar a obra porque é ruim pedalar com trechos por fazer. Mas entendemos que há um prazo”.





Já Pedro Leal, de 23, atleta de triatlo, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupção entre as provas, acha importante a capital ganhar espaços vitalizados e para a prática esportiva. Mas confessa que a ciclovia não é o espaço ideal para ele treinar.





“Treino há quatro anos na Pampulha, mas durante a semana, por ser mais vazio. Nós, atletas, não podemos andar na ciclovia, mas na ciclofaixa, já que pedalamos em velocidade superior a 20km/h e, por segurança, temos de andar junto aos carros. Com a revitalização da ciclovia, com a elevação ao nível da calçada, prejudicou a ciclofaixa, porque diminuiu o espaço e ficamos mais próximos dos carros. E nas proximidades do museu, perto dos bueiros, tem muita depressão, o que atrapalha o desenvolvimento do treino”, analisa o triatleta, que começou na natação aos 7 anos e sonha com uma vaga para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.





Já para quem curte a ciclovia para o lazer, Pedro destaca: “Ficou bem melhor, sem o blocos de concreto. Muitos que não tinham tanto domínio da bicicleta batiam neles, o espaço ficou maior e é separado. O que vi hoje dar errado é que muitos corredores estão invadindo a ciclovia. É preciso respeito e educação, cada um no seu lugar, para cada um aproveitar da melhor forma”, ensina.

Gerente comercial Leandro Rocha elogia a obra feita na ciclovia, mas enfatiza que ainda há muito a melhorar em outros trechos da pista

Conclusão da obra só no fim de junho

Outras duas frentes de trabalho estão sendo abertas, conforme Eveline Prado Trevisan, coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente da BHTrans: “Nesta segunda quinzena de maio, estamos dando início ao trecho que fica entre a Avenida Alfredo Camarate e a Avenida Cremona, e, no princípio de junho, entra a quinta e última etapa, que é entre a Avenida Cremona e o Clube Belo Horizonte. A obra total está prevista para ficar pronta no fim de junho”.





A qualificação da ciclovia é de 7,1 quilômetros de extensão, entre a Rua Garoupas e o Clube Belo Ho- rizonte. Com investimentos de cerca de R$ 5 milhões, a pista dos ciclistas está sendo alargada, passando a contar com 2,5 metros, medida compatível com ciclovias com grande fluxo de ciclistas, como é o caso da orla da Pampulha.