Pets são salvos por Bombeiros em casa incendiada em Contagem

Bombeiros controlaram rapidamente as chamas no imóvel (foto: Corpo de Bombeiros )

Uma casa localizada no segundo andar de uma edificação em Contagem foi destruída por um incêndio na tarde deste sábado (21/5). O imóvel localizado na Rua Ouro Preto, 188, Bairro Jardim Industrial, próximo ao Hospital Santa Rita, ficou bastante danificado pelas chamas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores não estavam no imóvel no momento do incêndio.As chamas foram rapidamente controladas. Dois pets foram resgatados sem ferimentos: um gato e um cachorro. As causas do incêndio ainda serão apuradas.