Manifestantes fecham Nossa Senhora do Carmo contra desapropriação da Cemig

Moradores ocupam de forma pacífica as vias da Avenida Senhora do Carmo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Pelo menos 300 moradores da comunidade do Morro do Papagaio fecharam no fim da tarde desta quinta-feira (19/5) duas faixas nos dois sentidos da Avenida Nossa Senhora do Carmo, em protesto contra a desapropriação de 150 famílias feita pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na região.

Um longo congestionamento de veículos se formou na região. A Polícia Militar acompanha a movimentação e tenta controlar o trânsito.





A Cemig alegou que foi instalada na comunidade uma rede de alta tensão sobre dezenas de casas construídas há décadas e pediu a retirada das famílias do local de forma imediata.





“É uma manifestação pacífica. Sou ex-morador e advogado do Morro do Papagaio. A Cemig alega que a permanência das casas é ilegal, mas desde o início colocou serviços e padrões para a população. Além disso, houve instalação de água e telefones fixos. Entendemos que a Cemig concordou com a permanência das pessoas”, explica o advogado das famílias, Luiz Carlos Moreira Costa.





Segundo ele, a própria Cemig fez acordo com a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel) para que a rede passasse por baixo da rua e não afetasse as famílias, mas o acordo não foi cumprido.





Diante disso, as famílias entrarão na Justiça com ações coletivas para evitar a demolição das casas. Moradora da comunidade há mais de três décadas, a cuidadora de idosos Regina Célia da Silva, de 58 anos, se surpreendeu ao receber mandado de desapropriação de sua casa. “Não temos saída. Não tenho outra casa. A Cemig não dá garantia de ajuda de aluguel. E não sabemos para onde ir. Nem indenização vamos ter. Não há acordo como a empresa. Muitas pessoas passam pelo mesmo”.





Ela vê com indignação a falta de diálogo com a empresa e promete atitude: “Estamos lutando. Ninguém cruzará os braços. Temos vários pais desempregados Vamos para a rua?”.

Construção irregular

Em nota, a Cemig esclareceu que a construção de edificações em áreas sob linhas de transmissão é irregular. São faixas de servidão, que não podem ser ocupadas por razões de segurança, como forma de preservação da vida dos ocupantes e da população.





“A equipe de fiscalização da Cemig inicialmente informa os moradores sobre a irregularidade de ocupação dessas áreas e, quando não há saída voluntária, impetra ações judiciais para a reintegração da posse das áreas de servidão (e não desapropriação), justamente como medida de segurança da população”, diz o comunicado da empresa.





A empresa alegou que a instalação das linhas de transmissão foi feita na década de 1960, em uma área então desocupada e antes da construção de qualquer moradia na faixa de servidão. “Diante de casos críticos de segurança e risco à vida, a Cemig ingressou com ações judiciais de reintegração de posse de caráter individual. As ações mencionadas para a preservação das faixas de servidão foram iniciadas em 2011 e 2013, tendo os ocupantes sido devidamente citados há cerca de uma década e integrados aos processos judiciais”, alega a companhia.





“O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela irregularidade destas construções, em julgamento definitivo de mérito. Entre 2017 e 2019, foi iniciada a execução das decisões judiciais, as quais estão sendo ora cumpridas pelos Oficiais de Justiça para a desocupação dos imóveis”, complementa.