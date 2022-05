Divinópolis: comissão acompanha adequações em asilo denunciado por tortura

Vila Vicentina atende 81 idosos em Divinópolis (foto: Divulgação/Google Maps)

Pouco mais de um mês após as denúncias de maus-tratos, tortura e cárcere privado contra um asilo em Divinópolis , no Centro-Oeste de Minas, uma comissão foi instituída pela prefeitura para acompanhar o processo de adequações. A relação dos membros foi divulgada, nesta terça-feira (17/5), pelo órgão.A Comissão Especial de Acompanhamento e Orientação será especificamente para regularizar as condições detectadas pelo Serviço Municipal de Vigilância Sanitária. Dentre as irregularidades encontradas nas Obras Assistenciais São Vicente de Paulo, conhecida como Vila Vicentina, estão, por exemplo, medicamentos vencidos, armazenamento inadequado de fraldas e limpeza e higiene fora dos padrões.O número de funcionários é inferior ao preconizado, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, cuidadores para atender a escala noturna. Também foram flagradas várias pessoas tomando banho ao mesmo tempo.“A comissão também irá atuar na implementação de planos de trabalho relacionados com parcerias formalizadas entre o município e a entidade, assim como a necessidade de preservação da saúde e do bem-estar dos idosos institucionalizados”, informou a prefeitura.Caberá aos membors examinar documentos e realizar averiguações no local; acompanhar a execução das despesas acobertadas por recursos públicos e dar instruções oportunas às autoridades competentes; além de requisitar documentos ou realizar diligências que entender necessárias para melhor acompanhamento e garantia de resultado concreto.Ao todo, são atendidos 81 idosos. Com a interdição, a entidade está proibida de receber novas pessoas.