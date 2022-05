Entenda como foi a dinâmica do assalto à joalheria no BH Shopping

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Assaltantes entraram armados na joalheria Manoel Bernardes do BH Shopping, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desse sábado, por volta das 13h.De acordo com a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, a quadrilha levou 13 relógios da marca Rolex, com preços estimados entre R$ 40 mil e R$ 300 mil, além de joias.Outros três integrantes do bando estavam esperando no estacionamento do shopping com dois veículos. Para garantir a fuga, eles renderam um segurança do shopping, que foi levado como refém. Segundo a polícia, nove pessoas teriam participado do assalto Ainda no estacionamento, os criminosos efetuaram dois disparos de arma de fogo contra um segundo segurança, que estaria na perseguição, mas ele não foi atingido.O refém e os veículos – um Hyundai Creta e um Hyundai HB20, ambos fruto de roubo (com placas clonadas) – foram abandonados em uma rua próxima ao shopping, onde houve tentativa de incendiá-los para eliminar provas.A quadrilha foi resgatada por outros dois indivíduos em novos veículos, sendo que um deles seria um Chevrolet Onix vermelho.No shopping, a Polícia Militar impediu que clientes e funcionários saíssem, para que o estabelecimento fosse vasculhado. A Polícia Militar ainda montou cercos para tentar capturar a quadrilha nas divisas do Estado.