Noiva visita madrinha que deu à luz na madrugada do casamento; veja vídeo

Noiva viraliza ao visitar amiga na maternidade (foto: Diário de Campo Belo / divulgação)





O vídeo de uma mulher vestida de noiva visitando a amiga, que deu à luz na madrugada da cerimônia viralizou nas redes sociais. A noiva teve a ideia para amenizar a falta da amiga no casamento. O caso aconteceu em Campo Belo, no Sul de Minas, em novembro do ano passado, mas o vídeo só foi postado meses depois.

“A gente sempre sonhou, planejou, que uma das duas estive grávida no casamento uma da outra. Só não imaginaríamos que ela daria à luz no dia do meu casamento”, diz Sarah Monique, dentista.

O casamento é um momento único, planejado para que nada dê errado. Mas, imprevistos podem acontecer. “No dia da noiva, nos preparativos do casamento, eu não parava de chorar, sofrendo com a ausência dela. Então pensei o que fazer e decidi ir ao hospital vestida de noiva para homenagear minha amiga, que tinha ganhado bebê na madrugada do grande dia”, conta noiva.

Além de preocupar com a cerimônia, ela fazia questão de incluir a amiga nessa data tão especial. Antes de ir para o altar, Sarah decidiu visitar a amiga na Santa Casa de Campo Belo vestida de noiva.

“Inventei que ela iria fazer uma homenagem para mim. Quando na verdade, eu estaria escondida atrás da porta. Foi super sem intenção. Não imagina que iria viralizar. Tanto que quem postou o vídeo foi à equipe que fez e nem foi a gente. Isso foi um presente”, ressalta.

A emoção das amigas viralizou nas redes sociais e o vídeo teve mais de 15 milhões de acessos. Essa repercussão chegou aos ouvidos da produção do Programa da Eliane. Sarah e Patrícia já gravaram o quadro ‘Famosos na Internet’, que será exibindo neste domingo (08/05), no Dia das Mães.



“Isso chegou aos ouvidos do Programa da Eliana. Eu quero agradecer a todos por essa repercussão que a gente não imaginava”.