Chuva em BH é o dobro do esperado para o mês

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Bel Ferraz, Vinícius Prates*, Leonardo Godin* e Ana Magalhães*

Em pouco mais de 13 horas de chuva, Belo Horizonte já registrou o dobro do volume esperado para todo o mês de maio. A média climatológica do mês é de 28,1mm. Somente na Região Oeste, o acúmulo foi de 73mm, 258% do esperado. Segundo a Defesa Civil, a segunda região com maior acúmulo de chuva foi a Centro-Sul, com 65mm, cerca de 231%. Logo em seguida, a Leste, com 62mm, 221%, e a Pampulha, com 61,4mm, 219%. Ainda segundo a Defesa Civil, não há registro de ocorrência de transbordamento de córregos.

Com as pancadas de chuva na madrugada de ontem, a Defesa Civil foi acionada 22 vezes através do telefone 199 para ocorrências em diferentes pontos da cidade e até o meio-dia foram realizadas 18 vistorias em imóveis particulares. Os atendimentos se concentraram nas regionais Noroeste (4), Pampulha (4), Norte (3), Nordeste (3) e Centro-Sul (3). A maior parte das ocorrências foram em decorrência de trincas e infiltrações, registrando 7 casos. Riscos de danificação ou destruição de habitações totalizaram 3 chamadas. E 2 riscos de desabamento de moradia foram contabilizados. Outras, como abatimento de piso, desabamento, deslizamento e erosão, tiveram apenas um caso cada.

Uma árvore caiu na Avenida Dom Pedro II, no Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h para retirar a árvore do local. Às 6h30, uma equipe dos militares chegou ao local, cortou os galhos e sinalizou a via. Os galhos ocuparam metade da via e dificultaram a passagem dos veículos. Antes da chegada dos bombeiros, dois motociclistas bateram na árvore caída, mas não tiveram ferimentos graves. A Região Noroeste registrou volume de 56,2mm, cerca de 200% do esperado para todo o mês de maio.

Risco geológico A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu ontem alerta de risco geológico para as nove regionais da capital, em função do grande volume de chuvas previsto para a cidade. O comunicado tem validade até domingo. Apenas a Regional Oeste tem risco considerado “forte”. A região já registrou 70mm ou mais de chuva em um período de 72 horas. Já nas regiões de Venda Nova, Nordeste, Pampulha, Norte, Noroeste, Leste, Centro-Sul e Barreiro o risco é moderado. As áreas destacadas tiveram registros maiores ou igual a 50mm de acúmulo de chuvas em 48 horas.

“Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 36 horas, existe a possibilidade de risco geológico até domingo. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", destacou o órgão municipal na manhã de ontem.

Previsão Ontem, o dia foi de céu encoberto a nublado, com queda de temperatura, que variou entre 26°C e 18°C. Apesar da previsão de pancadas de chuva, o tempo ficou firme. A umidade relativa mínima do ar ficou em torno de 65% à tarde, em Belo Horizonte. Uma frente fria que avança sobre o Sudeste do país é responsável pelas chuvas e aumento de nebulosidade em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais. Ventos mais frios e úmidos também provocam a queda nas temperaturas nesses dias.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo, nas próximas 24 horas, porém, essa frente fria se deslocará para o Leste e Nordeste de Minas. Em Belo Horizonte e região metropolitana, não há mais possibilidade de chuvas nos próximos dias. Durante o fim de semana, a previsão é de sol entre nuvens, com temperatura máxima entre 27OC e 28°C. Já a mínima ficará entorno dos 15°C.

“Agora começa a fase mais seca e, por isso, a chuva costuma ser pouca nessa época do ano, pois o período chuvoso vai de outubro até abril. No entanto, desde 1º de maio, já choveu 61mm na capital, sendo que todo esse volume foi de ontem (quarta-feira) para hoje (ontem)”, explica Ruibran dos Reis, lembrando que, historicamente, Belo Horizonte, registra em maio chuvas acumuladas de 28,1mm.

Alerta no estado O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem alerta para acúmulo de chuvas para 128 municípios mineiros. O comunicado tem validade até a manhã de hoje. “Chuva entre 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco”, informou o Inmet, que classifica a situação como "perigo potencial". O Inmet orienta ainda que os cidadãos evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

* Estagiárias sob supervisão da subeditora Jociane Morais