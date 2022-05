BH: em 13 horas, chove o dobro do volume de esperado para todo o mês

Defesa Civil registrou mais que o dobro do volume de esperado para todo o mês de maio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Em pouco mais de 13 horas de chuva, Belo Horizonte já registrou o dobro do volume esperado para todo o mês de maio. A média climatológica do mês é de 28,1 mm. Somente na Região Oeste, o acúmulo foi de 73 mm, 258% do esperado.

Segundo a Defesa Civil, a segunda região com maior acúmulo de chuva foi a Centro Sul, com 65 mm, cerca de 231%. Logo em seguida, a Leste, com 62 mm, 221%, e a Pampulha, com 61,4 mm, 219%.

CONFIRA O ACUMULADO DE CHUVA

Barreiro: 58 (206%)

Centro Sul: 65 (231%)

Leste: 62 (221%)

Nordeste: 59,4 (211%)

Noroeste: 56,2 (200%)

Norte: 45,4 (161%)

Oeste: 73 (258%)

Pampulha: 61,4 (219%)

Venda Nova: 59 (210%)

Ainda segundo a Defesa Civil, não há registro de ocorrência de transbordamento de córregos.

Nesta quinta-feira (05/05), o dia será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, trovoadas ocasionais e queda de temperatura, que deve variar entre 26°C e 18°C, em Belo Horizonte. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 65% à tarde.