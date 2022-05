Exposição sobre o Vale do Jequitinhonha será inaugurada em Cordisburgo

O Museu funciona de terça a domingo, das 9h30 às 17h, na Rua Padre João, 744, em Cordisburgo (foto: Museu Casa Guimarães Rosa (Facebook)) Localizado na cidade de Cordisburgo, na Região Central de Minas Gerais, o Museu "Casa Guimarães Rosa" vai inaugurar, nesta sexta-feira (6/5), uma exposição que enaltece a cultura do Vale Jequitinhonha. A mostra, denominada “Desde o Chão do Jequitinhonha”, do fotógrafo Lori Figueiró, ficará exposta até o dia 26 de junho, com entrada gratuita.

A exposição reúne imagens que retratam o Vale do Jequitinhonha, com destaque para sua população e histórias. As fotos estarão na sala de exposições temporárias do Museu de terça a domingo, das 9h30 às 17h, sendo que no último domingo do mês, o museu não funciona.

No conjunto das imagens, que compõem a exposição, é possível destacar a atração que o artista tem por retratar as mulheres do Vale.

Os organizadores ainda ressaltam que, através de cenas triviais, o fotógrafo capta a grandeza das pessoas da região, essência do Vale, em sua missão de levá-las desde o chão do Jequitinhonha até os espectadores.

Museu "Casa Guimarães Rosa"

Inaugurado em 30 de março de 1974, na casa onde Guimarães Rosa nasceu e passou sua infância, o Museu foi concebido como centro de referência da vida e obra do escritor. Possui uma coleção de aproximadamente 700 documentos, objetos de uso pessoal e fragmentos rurais do sertão mineiro.

As coleções do acervo do Museu foram formadas, em sua maior parte, através de doações da família Guimarães Rosa, como sua filha Vilma Guimarães Rosa Reeves e a segunda esposa do escritor, Dona Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, e também por doações de pessoas beneméritas, entidades e através de compra de acervo.

Atualmente, o Museu Casa Guimarães Rosa exibe a exposição de longa duração “Rosa dos Tempos, Rosa dos Ventos”, que proporciona uma imersão nos espaços residenciais da Família Guimarães Rosa e na literatura de seu membro mais ilustre.

O Museu está localizado na Rua Padre João, 744, em Cordisburgo/MG.