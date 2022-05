Após perder o controle, veículo teve a carroceria cilíndrica fechando a pista. Algumas pessoas subiram caminhando pela rodovia (foto: Reprodução/Redes sociais )

Um caminhão ficou atravessado na rodovia MG-030, sentido Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de ontem e interditou o trânsito da região por 40 minutos. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo, ocasionando um “L”. A Polícia Rodoviária informou que não houve nenhuma vítima no acidente. Foram enviados reforços e um caminhão de guincho para retirar a carreta da pista. Enquanto esperavam, algumas pessoas subiram caminhando pela rodovia. O tráfego no local foi liberado e, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito no local já estava normalizado por volta das 15h. Um caminhão ficou atravessado na rodovia MG-030, sentido Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de ontem e interditou o trânsito da região por 40 minutos. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo, ocasionando um “L”. A Polícia Rodoviária informou que não houve nenhuma vítima no acidente. Foram enviados reforços e um caminhão de guincho para retirar a carreta da pista. Enquanto esperavam, algumas pessoas subiram caminhando pela rodovia. O tráfego no local foi liberado e, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito no local já estava normalizado por volta das 15h.





Este tipo de acidente, em que o motorista perde o controle do caminhão e ele para em forma de “L” na pista, costuma ter um saldo negativo maior do que o ocorrido ontem. De acordo com o engenheiro civil especializado em transporte e sócio-diretor da Infraplan Consultoria, Silvestre de Andrade, características da MG-030 podem ter evitado problemas mais graves.





“A sorte é que a MG-030 tem uma velocidade relativamente baixa, com controle ao longo da pista. Quando acontece esse tipo de acidente, quanto maior a velocidade, pior. É um acidente muito perigoso, porque o motorista perde o controle do veículo, que pode tombar, atingir outros veículos, causar engavetamentos”, explica.





Segundo o especialista, acidentes deste tipo são raros na MG-030, mas acontecem com frequência em outras estradas, em especial as duplicadas e com limites de velocidade mais altos. É um fenômeno natural, já que em alta velocidade torna-se mais difícil controlar o veículo e a possibilidade de arrasto após a frenagem é maior. Embora detalhes sobre a carga do caminhão e das circunstâncias nas quais o acidente de ontem ocorreu não tenham sido divulgados, é possível levantar hipóteses sobre as motivações da ocorrência. Uma delas está relacionada à manutenção do caminhão.





“Pode ter acontecido algum problema de eixo, de suspensão ou de pneu. Esses caminhões têm rodagem dupla, as rodas da frente dão a direção e se acontecer algum problema, você perde também o controle do reboque. A articulação entre o reboque e o ‘cavalo’ (a cabine do caminhão) pode ser rígida ou flexível. Como ele ficou em ‘L’ e não tombou é pouco provável que seja o rígido e que seja essa a causa do acidente”, avalia Silvestre.





O engenheiro explica que o tipo e a quantidade de carga também são possíveis causas de acidentes com caminhões. O veículo da MG-030 levava um tanque, compartimento comum para transporte de líquidos, o que exige um cuidado maior na direção, por exemplo. “Se você tem líquido dentro, a dirigibilidade é completamente diferente, principalmente se ele não está completamente cheio, se o líquido estiver se movimentando é preciso mais cuidado porque isso interfere na direção. Caminhões com carga acima da permitida também tem problemas de dirigibilidade”, conclui.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes