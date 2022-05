Incêndio consome área do tamanho de campo de futebol em Contagem; veja

Entulhos, plásticos, pallets e lixo são consumidos pelo fogo no local (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Um incêndio de grandes proporções em uma mata se alastrou e atingiu o pátio da empresa Santa Maria Reciclagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (1º/5).

Até o fechamento desta reportagem, seis guarnições do Corpo de Bombeiros tentavam controlar as chamas que já atingem uma área equivalente ao tamanho de um campo de futebol. Entulhos, plásticos, pallets e lixo são consumidos pelo fogo.

O incêndio teve início por volta das 16h e, às 17h, uma segunda carreta chegava na empresa localizada na Rua Américo Santiago Piacenza, no Bairro Cinco, momento no qual várias pessoas eram retiradas em segurança do espaço. Conforme a corporação, não há feridos.

Conforme apurado pela reportagem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para cortar os cabos de rede, já que o fogo começava atingir a fiação.

“No momento, o incêndio está menos intenso, em controle, mas ainda corre o risco do fogo propagar para a estrutura da empresa”, informa o Corpo de Bombeiros, que, agora à noite, segue atuando no local.