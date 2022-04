'Aleijadinho' estreia em Ouro Preto

O espetáculo multicolorido teve como cenário a Igreja de São Francisco de Assis (foto: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press)









O espetáculo multicolorido lotou o Largo do Coimbra, no Centro Histórico da cidade

A Ópera “Aleijadinho”, que homenageia o mais importante artista barroco mineiro, estreou em noite de gala ontem, em Ouro Preto, a 100 quilômetros da capital mineira. Tendo como cenário a Igreja de São Francisco de Assis, no Largo do Coimbra, Centro Histórico do município, a composição de Ernani Aguiar e libreto de André Cardoso encantou o público. Durante as pausas do espetáculo, alguns se manifestaram com gritos como “Fora, Bolsonaro” e “Aleijadinho é preto”.





Em atmosfera familiar, o espetáculo multicolorido, gratuito, foi prestigiado por estudantes, idosos, artistas, personalidades, políticos e religiosos. Mais de 500 pessoas se dedicaram ao trabalho. O local ficou abarrotado de espectadores, que tiveram a opção de acompanhar toda a apresentação em dois telões. Após a estreia, a montagem cumpre temporada no Palácio das Artes, nos dias 14, 16, 18 e 20 de maio. A produção é da Fundação Clóvis Salgado (FCS) - Palácio das Artes, com regência de Sílvio Viegas e direção cênica de Julianna Santos. A montagem conta com as participações da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais, da Cia. de Dança Palácio das Artes e solistas convidados, entre eles Johnny França, no papel de Aleijadinho.