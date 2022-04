Homem de 53 anos é achado morto perto de encosta de 5m em Minas

Circunstâncias da morte e o motivo pelo qual a vítima foi parar naquela localidade não foram esclarecidos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros informou nesta sexta-feira (15/4) que o corpo de um homem de 53 anos foi encontrado na cidade de Olhos d’Água, no Norte de Minas, durante a madrugada de quinta-feira (14/4).

A operação foi realizada por militares da corporação de Montes Claros e Bocaiúva, que iniciaram as buscas no fim da noite no último sábado (9/4).

Ontem – no último dia de diligências no povoado mineiro de Três Dias –, os trabalhos de resgate tiveram início às 5h50. Uma guarnição realizou varreduras em terra e pelo ar por meio de um drone, que foi adaptado com uma câmera térmica capaz invocar o calor de uma pessoa.

Por volta das 10h30, o corpo foi encontrado – por moradores da região – próximo a uma encosta de aproximadamente cinco metros de profundidade.

Corpo foi achado, por volta das 10h30, no povoado de Três Dias (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

No entanto, tratava-se de um local muito íngreme e, consequentemente, de difícil acesso, o que demandou o uso de equipamentos de salvamento em altura.

O corpo foi encaminhado aos cuidados de uma funerária local. As circunstâncias da morte e o motivo pelo qual a vítima foi parar naquela localidade não foram esclarecidos pelo Corpo de Bombeiros.