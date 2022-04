Cliente que recebeu cobrança indevida de R$ 246 receberá mais de R$ 6 mil

O Ponto Frio e o Banco do Brasil foram condenados a indenizar em R$ 6 mil, de maneira solidária, uma consumidora de Leopoldina, na Zona da Mata mineira, por danos morais. A mulher desistiu da aquisição de um produto, mas, mesmo assim, recebeu cobrança na fatura do cartão.

Na decisão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) – divulgada nesta quinta-feira (14/4) –, o juiz Rafael Barboza da Silva, da 2ª Vara Cível da Comarca de Leopoldina, determinou ainda o ressarcimento em dobro do valor da compra.

Conforme explica o tribunal, a consumidora havia adquirido um produto, em 28 de maio de 2017, em uma das lojas da rede varejista no valor de R$ 1.973,80 e efetuou o parcelamento em oito vezes.

No entanto, ela se arrependeu e voltou à loja no dia seguinte. O gerente aceitou o cancelamento da transação e determinou a suspensão da cobrança no cartão de crédito, cujo administrador era o Banco do Brasil.