Uma dose de perplexidade

Maria Augusta, mãe de Christiani Assis, não resistiu: 'Não fomos indenizados e não temos qualquer apoio' (foto: ARQUIVO PESSOAL)





Uma semana depois da autorização federal para que a Backer volte a produzir cervejas em seu parque industrial no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, o clima é de perplexidade entre vítimas e famílias daqueles que sofreram graves sequelas com a intoxicação provocada pela Belorizontina, em dezembro de 2019.





O bancário Luciano Guilherme de Barros, de 58 anos, é um deles. E luta incansavelmente pela recuperação. Durante meses, esteve entre a vida e a morte. Agora, se submete a rigoroso tratamento. É uma das 29 pessoas que foram gravemente contaminadas com a substância tóxica dietilenoglicol, que laudos periciais indicaram ter se misturado acidentalmente ao produto. Dos afetados, 10 morreram. Os sobreviventes vêm travando árdua luta na Justiça pela reparação dos danos provocados pela Cervejaria Backer, hoje Três Lobos, responsável pela marca.





Ainda cercado por um cenário de revolta e incertezas por parte de quem viveu de perto a tragédia, a empresa obteve há poucos dias a liberação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para voltar à produção.





A decisão ocorre sem que os atingidos tenham recebido indenização por danos relativos à intoxicação. Dez pessoas foram indiciadas pela Justiça por lesão, tentativa de homicídio e contaminação de alimentos – eram 11 réus, mas um deles morreu no fim do ano passado. O julgamento está previsto para 25 e 26 de maio.





Ao consumir a cerveja, Luciano viveu diversas complicações. “Estava internado desde o início de dezembro, mas foram descobrir o problema em 11 de janeiro, quando outras pessoas tiveram o mesmo problema. Fiquei internado e passei para o CTI. Foram 180 dias no hospital e 35 no CTI, sendo 28 em coma”, conta.





“A minha capacidade renal reduziu-se em 72%. Perdi 35 quilos nesse tempo. A cada três meses, tenho consultas com urologista e sou passível de fazer transplante do rim. Perdi parte da audição, parte da visão e tive de retirar parte do intestino. Usei bolsa de colostomia. Todas as vítimas tiveram a parte urológica afetada. Fiz diálise no hospital durante meses”, complementa.





A dieta diária, por causa disso, sofreu mudanças drásticas. “A alimentação hoje é diferente, pois não posso comer proteínas, carnes e leite. Tudo o que eu gostava não posso fazer. Estou evoluindo aos poucos e levando a vida do jeito que dá.”



''Perdi parte da audição, parte da visão. Minha capacidade renal reduziu-se em 72%'' - Luciano Barros, que ficou entre a vida e a morte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Se Luciano luta pela reabilitação, a analista de gestão econômica Christiani Neves de Assis, de 43, perdeu a mãe, Maria Augusta, de 59, também intoxicada. Ela morreu dois dias após ser internada com sintomas de insuficiência renal. “Foi muito assustador. Ela era muito saudável e não tinha problemas de saúde. Foi internada às 11h no dia 25 e morreu à 1h do dia 27”, conta Christiani, que vem acompanhando de perto todo o processo judicial.





SEM APOIO





Christiani revelou aperto financeiro, problema comum às famílias atingidas pela intoxicação da cerveja: “Tivemos de passar por dificuldades financeiras, cada uma à sua maneira, nos desfazendo de bens ou tendo de suprir a ausência do outro que era o pilar da casa. Esperamos justiça. É uma batalha diária, quando pensamos, escutamos ou começamos a esquecer o assunto. E aí vem à tona tudo de novo, o que nos faz sentir todas as dores novamente”, completa.





Cervejaria diz que retorno é vital para assistência





Em maio, amparada por decisão judicial, a cervejaria anunciou a volta da comercialização da cerveja Capitão Senra – produzida na Germânia, em Vinhedo-SP. Na semana passada, afirmou que oferecia apoio às vítimas e que a retomada da produção seria fator decisivo para ampliar a assistência médica e financeira. Questionada pelo Estado de Minas, a cervejaria Três Lobos disse que vai zelar pela qualidade e segurança em seu parque industrial e que atendeu às exigências do Ministério da Agricultura.





As atividades da Backer estavam suspensas desde 2020, depois que inquérito policial comprovou que a substância tóxica dietilenoglicol – cuja utilização era considerada um risco – vazou para o interior de seus tanques de cerveja.





Há processos na Justiça nos âmbitos cível e criminal. Ação que prevê indenização para as vítimas está em primeira instância. “Já foi feito acordo com a empresa para que eles arquem com custos emergenciais de saúde, o que tem ocorrido. Estamos em negociação para tentar acordos para indenização como um todo. Cada pessoa será indenizada de acordo com a extensão de seu dano. Isso pode variar muito”, ressalta o advogado das vítimas, Guilherme Leroy.





No âmbito criminal, cinco responsáveis técnicos foram indiciados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e por agirem com culpa na contaminação, e o chefe da manutenção, indiciado por omissão. Três gestores da Backer foram processados por atos na pós-produção: Ana Paula Silva Lebbos, Hayan Franco Khalil Lebbos e Munir Franco Khalil Lebbos.













Ela vê com perplexidade o retorno da cervejaria às atividades e diz que uma indenização não apagaria o baque sofrido: “Temos acompanhado o caso em busca de justiça. Não fomos procurados pela Backer, não fomos indenizados e não temos qualquer apoio. Isso gera revolta e tristeza, porque ela acabou com nossas vidas. Sabemos que há um acordo em que ela só irá indenizar as famílias depois da volta ao funcionamento. Queremos ser indenizados, mas o dinheiro não vai reparar o que ela fez, seja qual for o montante”.